Липецкие власти рассматривают вопрос ограничения продажи бензина

Сегодня в правительстве Липецкой области рассмотрят вопрос введения временных ограничений на продажу топлива. Один из вариантов предполагает отпуск по 30–40 литров на одну машину и только в бак автомобиля. Об этом сообщил министр информационной политики региона Михаил Шаршаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Никакого стремления усложнить людям жизнь в этом нет. Краткосрочная мера для снижения вымывания бензина и обеспечения доступности топлива для большего числа жителей»,— пояснил господин Шаршаков.

Министр рассказал, что в июне потребление АИ-95 в Липецкой области выросло в полтора раза по сравнению с маем, АИ-92 — примерно в 1,3–1,4 раза. «Когда к вопросам логистики добавляется резкий рост спроса, бензин на АЗС заканчивается за часы. Дальше простая арифметика: кто-то заправил сухой бак, а кто-то залил 10 литров и еще 30 в канистру. У одних запас в гараже, у других сухой пистолет на заправке. К слову, уже находим посты о продаже 95-го частниками»,— добавил Михаил Шаршаков.

На выходных липецкий губернатор Игорь Артамонов сообщал о перебоях с отдельными марками топлива на ряде заправок в Липецке, Ельце и округах региона. Он отмечал, что «такая картина нервирует» и просил автомобилистов не повторять «ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го». За день до этого «Ъ-Черноземье» сообщал, что господин Артамонов и глава регионального УФАС Ирина Поткина договорились об усиленной совместной работе по вопросу роста цен на бензин.

Сегодня стало известно о росте стоимости топлива на частных АЗС в Орловской области. Местные власти направили запрос по этому поводу в ФАС России. Как уточнил губернатор Андрей Клычков, на заправках сетей с государственным участием «никаких 80–100 руб. за литр» нет.

Алина Морозова