В Тамбовской области ввели особый противопожарный режим

В соответствии с постановлением правительства Тамбовской области в регионе с 22 июня установлен особый противопожарный режим. Документ опубликован на портале областных органов власти. Режим будет действовать до 1 октября 2026 года. На период его действия введены дополнительные требования пожарной безопасности.

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Со вчерашнего дня в регионе установлен запрет на использование открытого огня и разведение костров на землях лесного фонда. Также запрещены костры и использование открытого огня для собственных нужд на территории садов и огородов на участках, не входящих в границы населенных пунктов и не относящихся к землям сельхозназначения.

Если в связи с погодой на территории региона установится IV (высокая) или V (максимальная) классы пожарной опасности, то департамент лесного хозяйства Тамбовской области внесет предложение об ограничении пребывания граждан в лесах.

Главам муниципалитетов рекомендовано принять меры по обеспечению запасами воды для пожаротушения Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен следует предусмотреть автономные резервные источники электроснабжения.

В начале месяца «Ъ-Черноземье» писал, что повышенные риски природных пожаров в этом году спрогнозировали в Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях. В Тамбовской области речь в первую очередь идет о Первомайском, Мичуринском, Петровском и Мордовском округах.

Денис Данилов