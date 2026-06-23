Владелец ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов заявил об опасности для рынка вина

Малые винодельческие хозяйства сталкиваются с экономическими сложностями, а для рынка вина существует уровень опасности. Об этом заявил основной владелец ГК «Абрау-Дюрсо» и член правления Ассоциации виноградарей и виноделов Борис Титов на Неделе российского ритейла-2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Бориса Титова Фото: Пресс-служба Бориса Титова

Борис Титов сообщил, что в России фиксируется тенденция к снижению или полному отказу от градусов в напитках, но владелец «Абрау-Дюрсо» не считает это долгосрочным трендом. Например, по словам Титова, безалкогольное вино держится исключительно на специфической культуре потребления.

«Впрочем, опасность для рынка вина сегодня действительно существует. Вино становится более обыденным продуктом, поэтому нет таких требований к его качеству. Поэтому есть риск, что огромный качественный рост виноделия в России, который мы все видели в последние годы, несколько замедлится»,— заявил Борис Титов.

Спикер считает, что полноценную винодельческую провинцию невозможно создать усилиями двух-трех крупных компаний, для этого требуется разнообразие производителей. В этом направлении малые хозяйства сталкиваются с трудностями из-за экономических условий. Небольшим винодельческим хозяйствам, как сообщил Титов, будет сложно существовать «без дополнительных вливаний».

Кристина Мельникова