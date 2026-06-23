Александр Сокуров презентовал книгу о себе в «Подписных изданиях»

В книжном магазине «Подписные издания» прошла презентация сборника «Сокуров», который выпустил журнал «Сеанс» к 75-летию режиссера, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». В книгу вошли статьи о фильмах Александра Сокурова, рассказы о его мастерских, фрагменты интервью, новые тексты и фотографии. Издание дополняет предыдущие книги «Сокуров» и «Сокуров. Части речи».

На встрече были сам Александр Сокуров, основательница и главный редактор «Сеанса» Любовь Аркус и редактор журнала Василий Степанов. Присутствие самого режиссера на презентации изначально не анонсировалось, однако господин Сокуров все же смог присоединиться к разговору, хоть и с часовым опозданием.

Любовь Аркус рассказала историю первых изданий о режиссере. По ее словам, в 1990-е Сокурова часто сравнивали с режиссером Андреем Тарковским и не всегда принимали, а идея книги началась с архива газетных материалов, который сначала больше походил не на будущую книгу, а на подборку статей, которую режиссеру принесла почитательница творчества. Книгу готовили долго в условиях трудностей с поиском финансирования издания в 90-е годы. Новый сборник стал третьей книгой «Сеанса» об Александре Сокурове. Он продолжает и дополняет предыдущие издания «Сокуров» и «Сокуров. Части речи» новыми текстами и фотографиями.

Когда к презентации присоединился господин Сокуров, разговор с пришедшими поклонниками творчества быстро перешел к письму, адресованному Никите Михалкову. Режиссер сказал, что обратился к главе Союза кинематографистов, потому что считает его человеком, способным отвечать за происходящее в стране.

В день своего 75-летия господин Сокуров опубликовал письмо Никите Михалкову, которое, по словам режиссера, передал ему ещё в апреле во время Московского международного кинофестиваля. В письме режиссер попросил главу Союза кинематографистов и президента ММКФ помочь авторам фильмов, которые не получили прокатные удостоверения, были сняты с проката или не были допущены до показа в России. К письму был приложен список из 37 фильмов и сериалов. В него вошли, в частности, «Капитан Волконогов бежал», «Айта», «Ампир V», «Рыжий», «Алиса не может ждать», а также фильмы самого Александра Сокурова — «Солнце», «Сказка» и «Русский ковчег». Режиссер назвал происходящее «систематическими цензурными запретами» и попросил Никиту Михалкова помочь «разблокировать» эти запреты.

Сам господин Михалков позже предложил Сокурову переадресовать письмо «кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит».

«Он решил письмо проигнорировать, уйти от ответственности. Таково его решение, но избежать ответственности не получится»,— заявил Александр Сокуров, отвечая на вопрос из зала.

Любовь Аркус добавила, что господин Сокуров регулярно пишет обращения — в том числе президенту Владимиру Путину. По ее словам, режиссёр поднимает в них разные темы: состояние Петербурга, судьбу заключенных, права солдат. «Он человек неудобный — как камушек в ботинке. Нам же нужны такие люди — ну хоть кто-нибудь»,— сказала Аркус. Зал встретил ее слова аплодисментами.

Александр Сокуров — российский режиссёр, сценарист и педагог, народный артист России. Он известен как один из главных авторов российского и европейского арт-кино. Среди его наиболее известных работ — «Одинокий голос человека», «Мать и сын», «Русский ковчег», снятый одним непрерывным кадром в Эрмитаже, а также тетралогия о власти: «Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст». За «Фауста» Сокуров получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

О карьере Александра Сокурова — в фотогалерее «Ъ Северо-Запад».

Полина Пучкова