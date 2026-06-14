Александр Сокуров опубликовал открытое письмо Никите Михалкову

В день своего 75-летнего юбилея кинорежиссер Александр Сокуров опубликовал в Telegram текст письма, которое он в апреле этого года передал президенту Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никите Михалкову. В нем господин Сокуров просил господина Михалкова помочь кинематографистам, чьим фильмам было по разным причинам отказано в выдаче прокатного удостоверения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сокуров и Никита Михалков в 2011 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Сокуров и Никита Михалков в 2011 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам Александра Сокурова, письмо для господина Михалкова он передал в апреле 2026 года во время проведения 48-го ММКФ через программного директора фестиваля Ивана Кудрявцева. Ответа на него не последовало, поэтому спустя два месяца господин Сокуров счел возможным опубликовать его текст.

«Я обратился к Вам, поскольку признаю: Вы являетесь одним из руководителей российского государства и, находясь в этом статусе, не можете не нести ответственность за действия государственных органов и их последствия,— говорится в Telegram-канале господина Сокурова.— Не знаю, насколько Вас интересует судьба российского кино. Я же всей жизнью своею связан и привязан к этому кинематографу, живу в нем и наблюдаю, как под давлением и воздействием в том числе московских административных и кинематографических деятелей мучается и пытается выжить исторически первая в стране киностудия “Ленфильм” (в феврале текущего года киностудия “Ленфильм” перешла в собственность Санкт-Петербурга.— “Ъ”)… Содержание моего обращения к Вам касается уже не отрасли и не кинематографических организаций, а конкретных судеб людей: авторов и съемочных коллективов, работающих не только в Ленинграде, но и в других частях нашей огромной страны».

Непосредственно в тексте письма господин Сокуров поблагодарил ММКФ за возможность показа его фильма «Записная книжка режиссера», не выходившего в российский прокат. Также он предложил господину Михалкову «ознакомиться со списком фильмов, запрещенных Минкультом для демонстрации на территории нашей страны», взятым из открытых источников. «Никто в России не располагает такими властными возможностями, как Вы,— написал господин Сокуров.— Если Вы сочтете возможным помочь Вашим коллегам — в основном молодым,— для разблокирования этих запретов и восстановления конституционных прав наших талантливых соотечественников, я был бы Вам очень благодарен».

К письму прилагается список из 37 фильмов, которым было отказано в выдаче прокатного удостоверения (или прокатное удостоверение было у них отозвано). В том числе это картины «Дау. Новые люди» Ильи Хржановского (признан в РФ иностранным агентом), «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой, «Айта» Степана Бурнашева, «Рыжий» Семена Серзина, «Солнце» самого Александра Сокурова и др.

Накануне 48-го ММКФ сообщалось, что Александр Сокуров получил приглашение от Никиты Михалкова приехать на фестиваль для получения специального приза «За вклад в мировой кинематограф». Скриншот приглашения опубликовала в своем Telegram-канале режиссер Любовь Аркус. Однако на церемонии закрытия фестиваля ни господин Сокуров, ни господин Михалков не присутствовали, а приз вручен не был. Господин Сокуров прокомментировал ситуацию так: «Ну что я могу сказать? Ну сначала решили, потом передумали. Это же так для нас привычно на самом деле. Просто я не очень взволнован этой ситуацией, честно говоря». Пресс-служба ММКФ, со своей стороны, сообщила, что организационный комитет и дирекция ММКФ в этом году не принимали решения о вручении специального приза «За вклад в мировой кинематограф».

Андрей Плахов — к юбилею Александра Сокурова.

Юлия Шагельман