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Александр Сокуров опубликовал открытое письмо Никите Михалкову

В день своего 75-летнего юбилея кинорежиссер Александр Сокуров опубликовал в Telegram текст письма, которое он в апреле этого года передал президенту Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никите Михалкову. В нем господин Сокуров просил господина Михалкова помочь кинематографистам, чьим фильмам было по разным причинам отказано в выдаче прокатного удостоверения.

Александр Сокуров и Никита Михалков в 2011 году

Александр Сокуров и Никита Михалков в 2011 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Сокуров и Никита Михалков в 2011 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам Александра Сокурова, письмо для господина Михалкова он передал в апреле 2026 года во время проведения 48-го ММКФ через программного директора фестиваля Ивана Кудрявцева. Ответа на него не последовало, поэтому спустя два месяца господин Сокуров счел возможным опубликовать его текст.

«Я обратился к Вам, поскольку признаю: Вы являетесь одним из руководителей российского государства и, находясь в этом статусе, не можете не нести ответственность за действия государственных органов и их последствия,— говорится в Telegram-канале господина Сокурова.— Не знаю, насколько Вас интересует судьба российского кино. Я же всей жизнью своею связан и привязан к этому кинематографу, живу в нем и наблюдаю, как под давлением и воздействием в том числе московских административных и кинематографических деятелей мучается и пытается выжить исторически первая в стране киностудия “Ленфильм” (в феврале текущего года киностудия “Ленфильм” перешла в собственность Санкт-Петербурга.— “Ъ”)… Содержание моего обращения к Вам касается уже не отрасли и не кинематографических организаций, а конкретных судеб людей: авторов и съемочных коллективов, работающих не только в Ленинграде, но и в других частях нашей огромной страны».

Непосредственно в тексте письма господин Сокуров поблагодарил ММКФ за возможность показа его фильма «Записная книжка режиссера», не выходившего в российский прокат. Также он предложил господину Михалкову «ознакомиться со списком фильмов, запрещенных Минкультом для демонстрации на территории нашей страны», взятым из открытых источников. «Никто в России не располагает такими властными возможностями, как Вы,— написал господин Сокуров.— Если Вы сочтете возможным помочь Вашим коллегам — в основном молодым,— для разблокирования этих запретов и восстановления конституционных прав наших талантливых соотечественников, я был бы Вам очень благодарен».

К письму прилагается список из 37 фильмов, которым было отказано в выдаче прокатного удостоверения (или прокатное удостоверение было у них отозвано). В том числе это картины «Дау. Новые люди» Ильи Хржановского (признан в РФ иностранным агентом), «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой, «Айта» Степана Бурнашева, «Рыжий» Семена Серзина, «Солнце» самого Александра Сокурова и др.

Накануне 48-го ММКФ сообщалось, что Александр Сокуров получил приглашение от Никиты Михалкова приехать на фестиваль для получения специального приза «За вклад в мировой кинематограф». Скриншот приглашения опубликовала в своем Telegram-канале режиссер Любовь Аркус. Однако на церемонии закрытия фестиваля ни господин Сокуров, ни господин Михалков не присутствовали, а приз вручен не был. Господин Сокуров прокомментировал ситуацию так: «Ну что я могу сказать? Ну сначала решили, потом передумали. Это же так для нас привычно на самом деле. Просто я не очень взволнован этой ситуацией, честно говоря». Пресс-служба ММКФ, со своей стороны, сообщила, что организационный комитет и дирекция ММКФ в этом году не принимали решения о вручении специального приза «За вклад в мировой кинематограф».

Андрей Плахов — к юбилею Александра Сокурова.

Юлия Шагельман

Фотогалерея

Свобода и несвобода Александра Сокурова

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«У меня такой характер — довожу все до конца. То ли от мамы, то ли от отца, не знаю. Должен идти и не оглядываться, не смотреть назад». Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в деревне Подорвиха Иркутской области, которая пять лет спустя будет затоплена при строительстве Иркутской ГЭС. Отец будущего режиссера был военнослужащим, ветераном Великой Отечественной войны. Мать работала секретарем-машинисткой. У Сокурова есть старшая сестра — Надежда

«У меня такой характер — довожу все до конца. То ли от мамы, то ли от отца, не знаю. Должен идти и не оглядываться, не смотреть назад». Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в деревне Подорвиха Иркутской области, которая пять лет спустя будет затоплена при строительстве Иркутской ГЭС. Отец будущего режиссера был военнослужащим, ветераном Великой Отечественной войны. Мать работала секретарем-машинисткой. У Сокурова есть старшая сестра — Надежда

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Из-за службы отца семья часто переезжала. Так, в первый класс Александр Сокуров пошел в Польше, а окончил школу уже в Красноводске, в Туркменской ССР. Сейчас этот город называется Туркменбаши. В 1968 году поступил на истфак Горьковского государственного университета. Учебу совмещал с работой в редакции художественного вещания Горьковского телевидения, где выпускал телепрограммы как режиссер

Из-за службы отца семья часто переезжала. Так, в первый класс Александр Сокуров пошел в Польше, а окончил школу уже в Красноводске, в Туркменской ССР. Сейчас этот город называется Туркменбаши. В 1968 году поступил на истфак Горьковского государственного университета. Учебу совмещал с работой в редакции художественного вещания Горьковского телевидения, где выпускал телепрограммы как режиссер

Фото: Коммерсантъ / Юрий Штукин  /  купить фото

В 1975 году Александр Сокуров поступил на факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, где за отличную учебу получил именную стипендию Эйзенштейна. Из-за конфликта с администрацией института и руководством Госкино, которые обвинили его в формализме и антисоветских настроениях, вуз пришлось окончить на год раньше, сдав экзамены экстерном. Дипломная работа — художественный фильм «Одинокий голос человека», который высоко оценил Андрея Тарковский — увидела свет только в годы перестройки. Картина была удостоена приза «Бронзовый леопард» на международном кинофестивале в Локарно (Швейцария)

В 1975 году Александр Сокуров поступил на факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, где за отличную учебу получил именную стипендию Эйзенштейна. Из-за конфликта с администрацией института и руководством Госкино, которые обвинили его в формализме и антисоветских настроениях, вуз пришлось окончить на год раньше, сдав экзамены экстерном. Дипломная работа — художественный фильм «Одинокий голос человека», который высоко оценил Андрея Тарковский — увидела свет только в годы перестройки. Картина была удостоена приза «Бронзовый леопард» на международном кинофестивале в Локарно (Швейцария)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Советской власти не нравилась форма моих произведений, контекст, формальное решение и выбор тем». После окончания ВГИКа Александр Сокуров по рекомендации Александра Тарковского устроился на киностудию «Ленфильм». Первые документальные и игровые фильмы, снятые режиссером на ленинградской студии, вызвали негативную реакцию партийных органов и не были допущены к показу

«Советской власти не нравилась форма моих произведений, контекст, формальное решение и выбор тем». После окончания ВГИКа Александр Сокуров по рекомендации Александра Тарковского устроился на киностудию «Ленфильм». Первые документальные и игровые фильмы, снятые режиссером на ленинградской студии, вызвали негативную реакцию партийных органов и не были допущены к показу

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Картина «Дни затмения» (на фото — кадр из фильма), которую режиссер снял в 1988 году по мотивам повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких «За миллиард лет до конца света», была включена в список ста лучших фильмов за всю историю отечественного кинематографа

Картина «Дни затмения» (на фото — кадр из фильма), которую режиссер снял в 1988 году по мотивам повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких «За миллиард лет до конца света», была включена в список ста лучших фильмов за всю историю отечественного кинематографа

Фото: Ленфильм; Третье творческое объединение

С актером Олегом Янковским на Московском международном кинофестивале. 1990-е годы

С актером Олегом Янковским на Московском международном кинофестивале. 1990-е годы

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

«Я стараюсь не закрепляться ни в одном из жанров. Как я люблю игровое кино, так я обожаю и документальные формы». Александр Сокуров с командой операторов и техников на съемочной площадке в павильоне «Ленфильма». Санкт-Петербург, август 2009 года

«Я стараюсь не закрепляться ни в одном из жанров. Как я люблю игровое кино, так я обожаю и документальные формы». Александр Сокуров с командой операторов и техников на съемочной площадке в павильоне «Ленфильма». Санкт-Петербург, август 2009 года

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ляшко

В конце 1990-х — начале 2000-х годов Александр Сокуров снимает трилогию о власти. Фильм «Молох» охватывает один день из жизни Гитлера в его резиденции «Орлиное гнездо» в Баварских Альпах, где создатель Третьего рейха показан не харизматичным политиком, а мелочным и тревожным человеком. В «Тельце» зритель видит один день из жизни в Горках глубоко больного и изолированного от внешнего мира Ленина. В центре сюжета «Солнца» — японский император Хирохито в последние дни Второй мировой войны, когда он вынужден был отказаться от своего божественного статуса — потомка богини Солнца Аматэрасу — и стать обычным человеком. На фото — с первым президентом России Борисом Ельциным во время 15-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника», на которой лучшим игровым фильмом был назван «Телец». Москва, апрель 2002 года

В конце 1990-х — начале 2000-х годов Александр Сокуров снимает трилогию о власти. Фильм «Молох» охватывает один день из жизни Гитлера в его резиденции «Орлиное гнездо» в Баварских Альпах, где создатель Третьего рейха показан не харизматичным политиком, а мелочным и тревожным человеком. В «Тельце» зритель видит один день из жизни в Горках глубоко больного и изолированного от внешнего мира Ленина. В центре сюжета «Солнца» — японский император Хирохито в последние дни Второй мировой войны, когда он вынужден был отказаться от своего божественного статуса — потомка богини Солнца Аматэрасу — и стать обычным человеком. На фото — с первым президентом России Борисом Ельциным во время 15-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника», на которой лучшим игровым фильмом был назван «Телец». Москва, апрель 2002 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«В художественных произведениях свободы нет и не может быть. Есть жесткие ограничения — тогда можно чего-то достигнуть». На фото: кинорежиссер Александр Сокуров во время встречи со зрителями в киноцентре «Рекорд». Нижний Новгород, декабрь 2006 года

«В художественных произведениях свободы нет и не может быть. Есть жесткие ограничения — тогда можно чего-то достигнуть». На фото: кинорежиссер Александр Сокуров во время встречи со зрителями в киноцентре «Рекорд». Нижний Новгород, декабрь 2006 года

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

С выходом фильма «Фауст» в 2011 году трилогия о власти превратилась в тетралогию. Александр Сокуров отмечал, что «Фауст» стал самым затратным его проектом, и за помощью с финансированием ему пришлось обращаться к Владимиру Путину. На фото — с председателем правительства России Владимиром Путиным во время встречи в Константиновском дворце. Стрельна, октябрь 2011 года

С выходом фильма «Фауст» в 2011 году трилогия о власти превратилась в тетралогию. Александр Сокуров отмечал, что «Фауст» стал самым затратным его проектом, и за помощью с финансированием ему пришлось обращаться к Владимиру Путину. На фото — с председателем правительства России Владимиром Путиным во время встречи в Константиновском дворце. Стрельна, октябрь 2011 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сокуровский Фауст — циничный, аморальный ученый, который перестал верить в Бога, в душу, в мораль. На фото — кадр из фильма «Фауст»

Сокуровский Фауст — циничный, аморальный ученый, который перестал верить в Бога, в душу, в мораль. На фото — кадр из фильма «Фауст»

«Ни в коем случае нельзя считать каким-то критерием качества попадание на любой кинофестиваль, в любую программу, какая бы она ни была — конкурсная или параллельная. Это, как правило, ничего не говорит ни о содержании фильма, ни о мастерстве». «Фауст» получил «Золотого льва» — главный приз Венецианского международного кинофестиваля. На фото: Александр Сокуров перед показом фильма «Фауст». Венеция, сентябрь 2011 года

«Ни в коем случае нельзя считать каким-то критерием качества попадание на любой кинофестиваль, в любую программу, какая бы она ни была — конкурсная или параллельная. Это, как правило, ничего не говорит ни о содержании фильма, ни о мастерстве». «Фауст» получил «Золотого льва» — главный приз Венецианского международного кинофестиваля. На фото: Александр Сокуров перед показом фильма «Фауст». Венеция, сентябрь 2011 года

Фото: Предоставлено "Совэкспортфильм"

На главную роль в фильме «Александра», действие которого разворачивается в Чеченской Республике, Александр Сокуров пригласил оперную певицу Галину Вишневскую. На фото — с Галиной Вишневской на пресс-конференции, посвященной выходу в российский прокат фильма «Александра». Москва, ноябрь 2007 года

На главную роль в фильме «Александра», действие которого разворачивается в Чеченской Республике, Александр Сокуров пригласил оперную певицу Галину Вишневскую. На фото — с Галиной Вишневской на пресс-конференции, посвященной выходу в российский прокат фильма «Александра». Москва, ноябрь 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Музыка для меня — самое сказочное, самое свободное, самое таинственное, самое искусное искусство». В 2007 году Александр Сокуров срежиссировал в Большом театре оперу «Борис Годунов». Это первая постановка оперы во второй авторской редакции Модеста Мусоргского 1872 года. Почти 60 лет — с 1948 года — «Борис Годунов» шел в инструментовке Римского-Корсакова

«Музыка для меня — самое сказочное, самое свободное, самое таинственное, самое искусное искусство». В 2007 году Александр Сокуров срежиссировал в Большом театре оперу «Борис Годунов». Это первая постановка оперы во второй авторской редакции Модеста Мусоргского 1872 года. Почти 60 лет — с 1948 года — «Борис Годунов» шел в инструментовке Римского-Корсакова

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С художественным руководителем — директором и главным дирижером Мариинского театра Валерием Гергиевым во время совместного заседания Совета при президенте России по культуре и искусству и Совета при президенте России по русскому языку. Санкт-Петербург, декабрь 2016 года

С художественным руководителем — директором и главным дирижером Мариинского театра Валерием Гергиевым во время совместного заседания Совета при президенте России по культуре и искусству и Совета при президенте России по русскому языку. Санкт-Петербург, декабрь 2016 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Эрмитаж — единственное место в России, где я на самом деле чувствую себя гражданином России. Здесь вся наша история и весь мир». В мае 2002 года Сокуров выпустил фильм «Русский ковчег», снятый в Эрмитаже одним кадром за 1 час 27 минут. В работе были задействованы свыше 800 актеров. Ради съемок руководитель музея Михаил Пиотровский на целый день закрыл комплекс для посетителей. На фото — с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским в Большом Кремлевском дворце. Москва, сентябрь 2012 года

«Эрмитаж — единственное место в России, где я на самом деле чувствую себя гражданином России. Здесь вся наша история и весь мир». В мае 2002 года Сокуров выпустил фильм «Русский ковчег», снятый в Эрмитаже одним кадром за 1 час 27 минут. В работе были задействованы свыше 800 актеров. Ради съемок руководитель музея Михаил Пиотровский на целый день закрыл комплекс для посетителей. На фото — с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским в Большом Кремлевском дворце. Москва, сентябрь 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Режиссер Александр Сокуров и директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова во время панельной дискуссии «Глобальные столицы: новейшие тенденции развития городов» на XVI Петербургском международном экономическом форуме. Июнь 2012 года

Режиссер Александр Сокуров и директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова во время панельной дискуссии «Глобальные столицы: новейшие тенденции развития городов» на XVI Петербургском международном экономическом форуме. Июнь 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

«Меня не интересуют исторические факты, я не историк, а режиссер. Я создаю субъективное художественное произведение, в котором выражаю исключительно свои эмоции, а не анализирую историческую правду». В документально-игровом фильме «Франкофония» Александр Сокуров показал судьбу коллекции Лувра во время немецкой оккупации Франции во время Второй мировой войны. Действие картины происходит в двух временных плоскостях — в современности и в 1940 году. Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в 2015 году. На фото: кадр из фильма «Франкофония»

«Меня не интересуют исторические факты, я не историк, а режиссер. Я создаю субъективное художественное произведение, в котором выражаю исключительно свои эмоции, а не анализирую историческую правду». В документально-игровом фильме «Франкофония» Александр Сокуров показал судьбу коллекции Лувра во время немецкой оккупации Франции во время Второй мировой войны. Действие картины происходит в двух временных плоскостях — в современности и в 1940 году. Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в 2015 году. На фото: кадр из фильма «Франкофония»

Фото: outnow.ch

В 2017 году Александр Сокуров стал лауреатом премии «Ника» имени Эльдара Рязанова «Честь и достоинство». На фото (слева направо): режиссеры Юлий Гусман, Марк Захаров и Александр Сокуров

В 2017 году Александр Сокуров стал лауреатом премии «Ника» имени Эльдара Рязанова «Честь и достоинство». На фото (слева направо): режиссеры Юлий Гусман, Марк Захаров и Александр Сокуров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Александр Сокуров известен своей активной гражданской позицией. Режиссер высказывался за включение в российскую Конституцию положения о недопустимости применения армии против соседних государств, предлагал отпустить народы, которые «более не хотят жить с нами в одном государстве», выступал против задержания подростков и женщин, участвующих в несанкционированных общественных акциях и митингах. С декабря 2018 года режиссер входит в состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. На фото — Александр Сокуров на митинге в защиту Исаакиевского собора. Санкт-Петербург, март 2017 года

Александр Сокуров известен своей активной гражданской позицией. Режиссер высказывался за включение в российскую Конституцию положения о недопустимости применения армии против соседних государств, предлагал отпустить народы, которые «более не хотят жить с нами в одном государстве», выступал против задержания подростков и женщин, участвующих в несанкционированных общественных акциях и митингах. С декабря 2018 года режиссер входит в состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. На фото — Александр Сокуров на митинге в защиту Исаакиевского собора. Санкт-Петербург, март 2017 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Писатель Даниил Гранин и Александр Сокуров в Константиновском дворце. Стрельна, июнь 2017 года

Писатель Даниил Гранин и Александр Сокуров в Константиновском дворце. Стрельна, июнь 2017 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Я не просто протестую против цензуры — я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками». 14 октября 2023 года Министерство культуры России без объяснения причин отказалось выдать фильму «Сказка» Александра Сокурова прокатное удостоверение. За день до этого картина была запрещена к показу на фестивале «КАРО.Арт»

«Я не просто протестую против цензуры — я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками». 14 октября 2023 года Министерство культуры России без объяснения причин отказалось выдать фильму «Сказка» Александра Сокурова прокатное удостоверение. За день до этого картина была запрещена к показу на фестивале «КАРО.Арт»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Как в мозаике, мы складывали из отдельных проявлений характера, из отдельных пластических примеров картину поведения и проживания этих выдающихся исторических персонажей». Действие «Сказки» разыгрывается в дантовском Чистилище, где маются ключевые фигуры не столь давней европейской истории — Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини. Каждый говорит на своем языке — немецком, английском, итальянском, Сталин — на грузинском. На фото — кадр из фильма «Сказка»

«Как в мозаике, мы складывали из отдельных проявлений характера, из отдельных пластических примеров картину поведения и проживания этих выдающихся исторических персонажей». Действие «Сказки» разыгрывается в дантовском Чистилище, где маются ключевые фигуры не столь давней европейской истории — Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини. Каждый говорит на своем языке — немецком, английском, итальянском, Сталин — на грузинском. На фото — кадр из фильма «Сказка»

Фото: Example of Intonation

Александр Сокуров в кинотеатре «Художественный» на премьере Go. Go. Go — киноверсии его спектакля-антиутопии по произведениям Иосифа Бродского, поставленного на сцене Teatro Olimpico в Италии в 2016 году. Москва, июнь 2022 года

Александр Сокуров в кинотеатре «Художественный» на премьере Go. Go. Go — киноверсии его спектакля-антиутопии по произведениям Иосифа Бродского, поставленного на сцене Teatro Olimpico в Италии в 2016 году. Москва, июнь 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2010 году Александр Сокуров открыл режиссерскую мастерскую на кафедре кино и телевидения в Кабардино-Балкарском университете в Нальчике. Фильмы выпускников мастерской — Кантемира Балагова, Киры Коваленко, Александра Золотухина, Владимира Битокова и Малики Мусаевой — отмечены наградами российских и международных кинофестивалей

В 2010 году Александр Сокуров открыл режиссерскую мастерскую на кафедре кино и телевидения в Кабардино-Балкарском университете в Нальчике. Фильмы выпускников мастерской — Кантемира Балагова, Киры Коваленко, Александра Золотухина, Владимира Битокова и Малики Мусаевой — отмечены наградами российских и международных кинофестивалей

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С художественным руководителем Московского художественного театра имени А. П. Чехова Олегом Табаковым на совместном заседании Совета при президенте России по культуре и искусству и Совета при президенте России по русскому языку. Санкт-Петербург, декабрь 2016 года

С художественным руководителем Московского художественного театра имени А. П. Чехова Олегом Табаковым на совместном заседании Совета при президенте России по культуре и искусству и Совета при президенте России по русскому языку. Санкт-Петербург, декабрь 2016 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Александр Сокуров на балетном спектакле «Две Анны» — совместном проекте Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» и продюсерской компании MuzArts — в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова. Санкт-Петербург, январь 2025 года

Александр Сокуров на балетном спектакле «Две Анны» — совместном проекте Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» и продюсерской компании MuzArts — в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова. Санкт-Петербург, январь 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

«Прошу считать этот фильм абсолютно субъективным высказыванием… Было время бросать камни, пришло время собирать камни». В 2025 году во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля был представлен пятичасовой документальный фильм Александра Сокурова «Записная книжка режиссера». В основу сюжета легли дневники режиссера, которые он вел с 1957 по 1991 год

«Прошу считать этот фильм абсолютно субъективным высказыванием… Было время бросать камни, пришло время собирать камни». В 2025 году во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля был представлен пятичасовой документальный фильм Александра Сокурова «Записная книжка режиссера». В основу сюжета легли дневники режиссера, которые он вел с 1957 по 1991 год

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Александр Сокуров — пятикратный участник программы Каннского фестиваля, восьмикратный лауреат премии FIPRESCI, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, лауреат шести премий «Ника». Решением Европейской киноакадемии Сокуров был включен в число ста лучших режиссеров мирового кино. На фото — с председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым на заседании Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Белые Столбы, февраль 2011 года

Александр Сокуров — пятикратный участник программы Каннского фестиваля, восьмикратный лауреат премии FIPRESCI, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, лауреат шести премий «Ника». Решением Европейской киноакадемии Сокуров был включен в число ста лучших режиссеров мирового кино. На фото — с председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым на заседании Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Белые Столбы, февраль 2011 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Когда я пересматриваю страницы моей фильмографии, я часто задаю себе вопрос: неужели это все можно было сделать в течение одной жизни». Фильмография режиссера Александра Сокурова насчитывает почти шесть десятков художественных и документальных картин

«Когда я пересматриваю страницы моей фильмографии, я часто задаю себе вопрос: неужели это все можно было сделать в течение одной жизни». Фильмография режиссера Александра Сокурова насчитывает почти шесть десятков художественных и документальных картин

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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«У меня такой характер — довожу все до конца. То ли от мамы, то ли от отца, не знаю. Должен идти и не оглядываться, не смотреть назад». Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в деревне Подорвиха Иркутской области, которая пять лет спустя будет затоплена при строительстве Иркутской ГЭС. Отец будущего режиссера был военнослужащим, ветераном Великой Отечественной войны. Мать работала секретарем-машинисткой. У Сокурова есть старшая сестра — Надежда

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Из-за службы отца семья часто переезжала. Так, в первый класс Александр Сокуров пошел в Польше, а окончил школу уже в Красноводске, в Туркменской ССР. Сейчас этот город называется Туркменбаши. В 1968 году поступил на истфак Горьковского государственного университета. Учебу совмещал с работой в редакции художественного вещания Горьковского телевидения, где выпускал телепрограммы как режиссер

Фото: Коммерсантъ / Юрий Штукин  /  купить фото

В 1975 году Александр Сокуров поступил на факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, где за отличную учебу получил именную стипендию Эйзенштейна. Из-за конфликта с администрацией института и руководством Госкино, которые обвинили его в формализме и антисоветских настроениях, вуз пришлось окончить на год раньше, сдав экзамены экстерном. Дипломная работа — художественный фильм «Одинокий голос человека», который высоко оценил Андрея Тарковский — увидела свет только в годы перестройки. Картина была удостоена приза «Бронзовый леопард» на международном кинофестивале в Локарно (Швейцария)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Советской власти не нравилась форма моих произведений, контекст, формальное решение и выбор тем». После окончания ВГИКа Александр Сокуров по рекомендации Александра Тарковского устроился на киностудию «Ленфильм». Первые документальные и игровые фильмы, снятые режиссером на ленинградской студии, вызвали негативную реакцию партийных органов и не были допущены к показу

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Картина «Дни затмения» (на фото — кадр из фильма), которую режиссер снял в 1988 году по мотивам повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких «За миллиард лет до конца света», была включена в список ста лучших фильмов за всю историю отечественного кинематографа

Фото: Ленфильм; Третье творческое объединение

С актером Олегом Янковским на Московском международном кинофестивале. 1990-е годы

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

«Я стараюсь не закрепляться ни в одном из жанров. Как я люблю игровое кино, так я обожаю и документальные формы». Александр Сокуров с командой операторов и техников на съемочной площадке в павильоне «Ленфильма». Санкт-Петербург, август 2009 года

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ляшко

В конце 1990-х — начале 2000-х годов Александр Сокуров снимает трилогию о власти. Фильм «Молох» охватывает один день из жизни Гитлера в его резиденции «Орлиное гнездо» в Баварских Альпах, где создатель Третьего рейха показан не харизматичным политиком, а мелочным и тревожным человеком. В «Тельце» зритель видит один день из жизни в Горках глубоко больного и изолированного от внешнего мира Ленина. В центре сюжета «Солнца» — японский император Хирохито в последние дни Второй мировой войны, когда он вынужден был отказаться от своего божественного статуса — потомка богини Солнца Аматэрасу — и стать обычным человеком. На фото — с первым президентом России Борисом Ельциным во время 15-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника», на которой лучшим игровым фильмом был назван «Телец». Москва, апрель 2002 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«В художественных произведениях свободы нет и не может быть. Есть жесткие ограничения — тогда можно чего-то достигнуть». На фото: кинорежиссер Александр Сокуров во время встречи со зрителями в киноцентре «Рекорд». Нижний Новгород, декабрь 2006 года

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

С выходом фильма «Фауст» в 2011 году трилогия о власти превратилась в тетралогию. Александр Сокуров отмечал, что «Фауст» стал самым затратным его проектом, и за помощью с финансированием ему пришлось обращаться к Владимиру Путину. На фото — с председателем правительства России Владимиром Путиным во время встречи в Константиновском дворце. Стрельна, октябрь 2011 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сокуровский Фауст — циничный, аморальный ученый, который перестал верить в Бога, в душу, в мораль. На фото — кадр из фильма «Фауст»

«Ни в коем случае нельзя считать каким-то критерием качества попадание на любой кинофестиваль, в любую программу, какая бы она ни была — конкурсная или параллельная. Это, как правило, ничего не говорит ни о содержании фильма, ни о мастерстве». «Фауст» получил «Золотого льва» — главный приз Венецианского международного кинофестиваля. На фото: Александр Сокуров перед показом фильма «Фауст». Венеция, сентябрь 2011 года

Фото: Предоставлено "Совэкспортфильм"

На главную роль в фильме «Александра», действие которого разворачивается в Чеченской Республике, Александр Сокуров пригласил оперную певицу Галину Вишневскую. На фото — с Галиной Вишневской на пресс-конференции, посвященной выходу в российский прокат фильма «Александра». Москва, ноябрь 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Музыка для меня — самое сказочное, самое свободное, самое таинственное, самое искусное искусство». В 2007 году Александр Сокуров срежиссировал в Большом театре оперу «Борис Годунов». Это первая постановка оперы во второй авторской редакции Модеста Мусоргского 1872 года. Почти 60 лет — с 1948 года — «Борис Годунов» шел в инструментовке Римского-Корсакова

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С художественным руководителем — директором и главным дирижером Мариинского театра Валерием Гергиевым во время совместного заседания Совета при президенте России по культуре и искусству и Совета при президенте России по русскому языку. Санкт-Петербург, декабрь 2016 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Эрмитаж — единственное место в России, где я на самом деле чувствую себя гражданином России. Здесь вся наша история и весь мир». В мае 2002 года Сокуров выпустил фильм «Русский ковчег», снятый в Эрмитаже одним кадром за 1 час 27 минут. В работе были задействованы свыше 800 актеров. Ради съемок руководитель музея Михаил Пиотровский на целый день закрыл комплекс для посетителей. На фото — с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским в Большом Кремлевском дворце. Москва, сентябрь 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Режиссер Александр Сокуров и директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова во время панельной дискуссии «Глобальные столицы: новейшие тенденции развития городов» на XVI Петербургском международном экономическом форуме. Июнь 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

«Меня не интересуют исторические факты, я не историк, а режиссер. Я создаю субъективное художественное произведение, в котором выражаю исключительно свои эмоции, а не анализирую историческую правду». В документально-игровом фильме «Франкофония» Александр Сокуров показал судьбу коллекции Лувра во время немецкой оккупации Франции во время Второй мировой войны. Действие картины происходит в двух временных плоскостях — в современности и в 1940 году. Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в 2015 году. На фото: кадр из фильма «Франкофония»

Фото: outnow.ch

В 2017 году Александр Сокуров стал лауреатом премии «Ника» имени Эльдара Рязанова «Честь и достоинство». На фото (слева направо): режиссеры Юлий Гусман, Марк Захаров и Александр Сокуров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Александр Сокуров известен своей активной гражданской позицией. Режиссер высказывался за включение в российскую Конституцию положения о недопустимости применения армии против соседних государств, предлагал отпустить народы, которые «более не хотят жить с нами в одном государстве», выступал против задержания подростков и женщин, участвующих в несанкционированных общественных акциях и митингах. С декабря 2018 года режиссер входит в состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. На фото — Александр Сокуров на митинге в защиту Исаакиевского собора. Санкт-Петербург, март 2017 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Писатель Даниил Гранин и Александр Сокуров в Константиновском дворце. Стрельна, июнь 2017 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Я не просто протестую против цензуры — я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками». 14 октября 2023 года Министерство культуры России без объяснения причин отказалось выдать фильму «Сказка» Александра Сокурова прокатное удостоверение. За день до этого картина была запрещена к показу на фестивале «КАРО.Арт»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Как в мозаике, мы складывали из отдельных проявлений характера, из отдельных пластических примеров картину поведения и проживания этих выдающихся исторических персонажей». Действие «Сказки» разыгрывается в дантовском Чистилище, где маются ключевые фигуры не столь давней европейской истории — Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини. Каждый говорит на своем языке — немецком, английском, итальянском, Сталин — на грузинском. На фото — кадр из фильма «Сказка»

Фото: Example of Intonation

Александр Сокуров в кинотеатре «Художественный» на премьере Go. Go. Go — киноверсии его спектакля-антиутопии по произведениям Иосифа Бродского, поставленного на сцене Teatro Olimpico в Италии в 2016 году. Москва, июнь 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2010 году Александр Сокуров открыл режиссерскую мастерскую на кафедре кино и телевидения в Кабардино-Балкарском университете в Нальчике. Фильмы выпускников мастерской — Кантемира Балагова, Киры Коваленко, Александра Золотухина, Владимира Битокова и Малики Мусаевой — отмечены наградами российских и международных кинофестивалей

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С художественным руководителем Московского художественного театра имени А. П. Чехова Олегом Табаковым на совместном заседании Совета при президенте России по культуре и искусству и Совета при президенте России по русскому языку. Санкт-Петербург, декабрь 2016 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Александр Сокуров на балетном спектакле «Две Анны» — совместном проекте Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» и продюсерской компании MuzArts — в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова. Санкт-Петербург, январь 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

«Прошу считать этот фильм абсолютно субъективным высказыванием… Было время бросать камни, пришло время собирать камни». В 2025 году во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля был представлен пятичасовой документальный фильм Александра Сокурова «Записная книжка режиссера». В основу сюжета легли дневники режиссера, которые он вел с 1957 по 1991 год

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Александр Сокуров — пятикратный участник программы Каннского фестиваля, восьмикратный лауреат премии FIPRESCI, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, лауреат шести премий «Ника». Решением Европейской киноакадемии Сокуров был включен в число ста лучших режиссеров мирового кино. На фото — с председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым на заседании Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Белые Столбы, февраль 2011 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Когда я пересматриваю страницы моей фильмографии, я часто задаю себе вопрос: неужели это все можно было сделать в течение одной жизни». Фильмография режиссера Александра Сокурова насчитывает почти шесть десятков художественных и документальных картин

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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