Кино как ковчег
Режиссеру Александру Сокурову — 75 лет
14 июня Александру Сокурову исполняется 75. Он начинал с фильмов, которые не принимали во ВГИКе и годами не выпускали к зрителю, а позднее снял «Мать и сын», тетралогию о природе власти, получившею «Золотого льва», «Фауста» и «Русский ковчег» — 96-минутное путешествие по Эрмитажу, сделанное одним непрерывным кадром. В его картинах диктаторы, музеи, военные, писатели и умирающие родители существуют рядом с главным для режиссера вопросом: что остается от человека и культуры после исторических катастроф? «Ъ Северо-Запад» вспоминает жизнь, кино, учеников и общественные споры Александра Сокурова.
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