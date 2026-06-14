Кино как ковчег

9 декабря 2021 года выступление Александра Сокурова на заседании Совета по правам человека переросло в спор с Владимиром Путиным. Режиссер говорил о преследовании оппозиционной молодежи и некоммерческих организаций, арестованных участниках протестов в Ингушетии, положении Русского Севера и кризисе федеративного устройства страны. Сокуров заявил об отчуждении между республиками Северного Кавказа и остальной Россией и предложил «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве». Путин назвал выступление режиссера не докладом, а «манифестом» и «набором проблем и страхов». Он заявил, что подобные рассуждения могут привести к «повторению Югославии». Сокуров пытался возражать и объяснял, что предлагает обсуждать устройство государства, однако президент попросил его не перебивать и заметил, что заседание не должно превращаться в телевизионное ток-шоу. Через несколько дней Сокуров направил главе СПЧ Валерию Фадееву письмо с извинениями за произошедшее на встрече. Режиссер назвал себя дилетантом и сообщил, что после выступления друзья предупреждали его об угрозах. Кремль в ответ заявил, что при необходимости президент готов обеспечить его безопасность

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов