Михалков ответил на письмо Сокурова о цензуре в кино

Президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков ответил на открытое письмо режиссера Александра Сокурова. Тот просил коллегу помочь кинематографистам, чьим фильмам отказали в выдаче прокатного удостоверения. Президент ММКФ предложил господину Сокурову переадресовать это письмо руководству страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Михалков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Никита Михалков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Никита Михалков считает, что «произошла какая-то ошибка». «Он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду. Потому мое предложение к г-ну Сокурову — переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит. Надеюсь, что его озабоченность услышат и ему ответят. И что теперь он этого ответа с нетерпением будет ждать»,— прокомментировал господин Михалков в Telegram.

Александр Сокуров говорил, что письмо для Никиты Михалкова передал в апреле во время проведения 48-го ММКФ через программного директора фестиваля Ивана Кудрявцева. Ответа на письмо не последовало, поэтому спустя два месяца господин Сокуров опубликовал его. Режиссер предложил господину Михалкову «ознакомиться со списком фильмов, запрещенных Минкультом для демонстрации на территории нашей страны», взятым из открытых источников. К письму был приложен перечень из 37 кинолент, в который вошло «Солнце» самого Александра Сокурова.

Накануне 48-го ММКФ сообщалось, что Александр Сокуров получил приглашение от Никиты Михалкова приехать на фестиваль для получения специального приза «За вклад в мировой кинематограф». Однако на церемонии закрытия фестиваля ни господин Сокуров, ни господин Михалков не присутствовали, а приз вручен не был. В пресс-службе ММКФ заявили, что президент кинофестиваля не подписывал документы о вручении спецприза коллеге. Александр Сокуров позднее прокомментировал ситуацию так: «Сначала решили, потом передумали».