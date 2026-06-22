В Абинске включили сирену из-за угрозы атаки БПЛА
Системы оповещения гражданской обороны приведены в действие в городе Абинске Краснодарского края в связи с объявленной угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» с места событий.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Жителям города и Абинского района были направлены экстренные СМС-сообщения от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
«Внимание! Жители Абинского района! Беспилотная опасность!» — говорится в тексте массового уведомления.
Гражданам настоятельно рекомендовано незамедлительно проследовать в укрытия или помещения капитальной застройки, выбрав комнаты без окон, а также держаться подальше от оконных проемов и остекленных конструкций.