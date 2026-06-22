В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщила пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Службы аэропорта готовы к возобновлению работы после снятия ограничений. Обо всех изменениях в расписании авиакомпании проинформируют пассажиров дополнительно.

Рекомендуется уточнять актуальную информацию о времени вылета на онлайн-табло аэропорта или у авиакомпании.

По данным Минобороны РФ, в течение дня 22 июня над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов уничтожили 141 беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Алина Зорина