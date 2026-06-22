Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 141 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов уничтожили 141 беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы в период с 07:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, вечером 22 июня на территории Новороссийска снова объявили угрозу атаки беспилотников. Жителей просят оставаться в безопасных местах, покинуть открытые пространства и сохранять спокойствие.

Алина Зорина