В аэропорту Сочи задержано около 60 рейсов после снятия ограничений на полеты воздушных судов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

На вылет задержаны 30 рейсов. Они должны направиться в Москву, Омск, Уфу, Тель-Авив, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тюмень, Сургут, Минеральные Воды, Пермь, Курган, Челябинск и Томск. Отмененных рейсов нет.

На прилет задержаны 28 рейсов. Они должны вылететь из Самары, Новосибирска, Челябинска, Магнитогорска, Новокузнецка, Красноярска, Махачкалы, Москвы, Батуми, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Стамбула, Минеральных Вод, Чебоксар, Оренбурга, Казани и Уфы. Отменены 13 рейсов из Нижнекамска, Москвы, Сыктывкара, Сургута и Екатеринбурга.

Алина Зорина