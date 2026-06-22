Председатель ЗСК встретился с участником проекта «Герои Кубани»

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с участником губернаторского кадрового проекта «Герои Кубани» Георгием Кольцовым, наставником которого он является в рамках программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Георгий Кольцов ранее прошел многоэтапный отбор, вошел в кадровый резерв и был избран депутатом городской думы Краснодара по одномандатному избирательному округу №13. Кроме того, он возглавил комитет по военным вопросам, работе с ветеранами боевых действий, специальной военной операции, членами их семей и делам казачества.

В ходе встречи стороны обсудили промежуточные результаты участия в проекте, текущие вопросы и перспективы взаимодействия между профильными комитетами краевого парламента и городской думы. Среди тем обсуждения были развитие комплекса ГТО и расширение участия в нем различных возрастных групп. Участники встречи отметили, что система может стать одним из инструментов вовлечения населения в регулярные занятия физической культурой.

Также обсуждались вопросы патриотического воспитания молодежи в школах и учреждениях среднего профессионального образования. В частности, речь шла о проведении тематических встреч с ветеранами боевых действий, развитии наставнических практик и усилении связи таких мероприятий с образовательным процессом. Отдельное внимание уделили вопросам информирования о действующих мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

По итогам встречи Юрий Бурлачко и Георгий Кольцов договорились поддерживать совместные инициативы, направленные на решение актуальных вопросов Краснодара, а также усилить взаимодействие по продвижению муниципальных предложений на краевой уровень. Кроме того, были определены дальнейшие планы участия в работе Законодательного собрания и его профильных комитетов.

Георгий Кольцов поблагодарил председателя регионального парламента за наставничество и поддержку. Юрий Бурлачко, в свою очередь, выразил уверенность, что приобретенный опыт позволит более эффективно выстраивать работу с избирателями и решать актуальные общественные задачи.

Вячеслав Рыжков