Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по числу бизнесов-долгожителей

В Краснодарском крае число компаний и индивидуальных предпринимателей со сроком работы более 10 лет достигло 114,6 тыс. По этому показателю регион занял четвертое место в России, следует из исследования аналитиков проекта «Контур.Фокус», которые изучили динамику российского бизнеса с 1 июня 2023 года по 1 июня 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За три года количество бизнесов-долгожителей на Кубани выросло на 7,3 тыс., или на 6,8%. В 2023 году в регионе насчитывалось 107,3 тыс. таких компаний и ИП. Впереди Краснодарского края оказались только Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Аналитики отметили, что за три года общее число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в России увеличилось на 9,7% — с 7,4 млн до 8,1 млн. При этом наиболее высокий прирост показал бизнес со сроком работы более 10 лет. Число таких компаний в стране выросло на 13,72% и достигло 2,6 млн. Их доля в российской экономике увеличилась с 30,99 до 32,13%.

По данным исследования, компании со сроком работы от двух до пяти лет заняли 21,92% рынка, а их количество за три года выросло на 12,18%. Доля бизнеса младше двух лет составила 24,89%. Самый низкий прирост зафиксировали среди компаний со сроком работы от пяти до десяти лет — 2,93%.

Среди отраслей с наибольшим количеством бизнесов-долгожителей лидируют розничная торговля, операции с недвижимостью и оптовая торговля. В число крупнейших сфер также вошли транспорт, агросектор и строительство. При этом именно строительная отрасль показала самый высокий прирост числа компаний старше 10 лет — 24,51% за три года.

Аналитики отметили, что рост числа компаний-долгожителей показывает способность бизнеса адаптироваться к экономическим условиям и сохранять устойчивость. В исследовании также указали, что снижение доли компаний со сроком работы от пяти до десяти лет может говорить о замедлении развития части бизнеса, смене направлений деятельности и открытии новых структур.

Мария Удовик