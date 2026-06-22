В Сочи вновь объявлена угроза атаки БПЛА

В Сочи снова объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителям и гостям города рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Если сигнал застал на улице, следует спуститься в цокольный этаж ближайшего здания, в подвал, тоннель, подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия использовать запрещено.

Граждан в очередной раз предупредили о запрете съемки и публикации в соцсетях кадров работы средств противовоздушной обороны, беспилотников и их обломков, а также действий специальных и оперативных служб.

Рекомендовано сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы.

UPD: угроза атаки БПЛА отменена в 19:20 мск.

Алина Зорина