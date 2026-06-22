На создание спортивно-игровой площадки в Туапсе направят более 13 млн рублей

Депутат Госдумы Сергей Алтухов совместно с жителями Туапсинского округа проинспектировал общественные пространства, благоустроенные в рамках инициативного бюджетирования. В этом году на спортивно-игровую площадку в Туапсе будет направлено более 13 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказал депутат, площадка появится на улице Фрунзе. Сейчас идут проектно-сметные работы, реализация начнется в августе. Также планируется отремонтировать прилегающий скейт-парк.

Среди уже осмотренных объектов — детская игровая площадка в селе Георгиевском. Раньше это была пустая территория, теперь здесь установлены качели, уличные тренажеры, лавочки, урны, высажены липы и туи.

«Жители лучше знают, что им необходимо, а мы их поддержим, чтобы довести проект до конца. Благоустройство должно быть повсеместно, у детей должны быть равные условия для развития вне зависимости от того, где ты родился»,— отметил господин Алтухов.

Алина Зорина