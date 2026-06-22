В Севастополе проработают порядок заправки дизель-генераторов на случай ЧС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проработать механизм заправки дизель-генераторов на случай серьезных перебоев с электричеством. Сейчас энергоснабжение стабильно, однако план должен быть готов заранее, сообщил глава города в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

На заседании правительства города также обсуждалась ситуация с топливом. Из-за событий на Керченском направлении со вчерашнего дня временно остановлена свободная продажа топлива и заправка по QR-кодам. Топливо в первую очередь направляется на транспорт специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Необходимый запас для этого сформирован.

Как отметил Михаил Развожаев, вместе с Федеральным штабом ведется работа по восстановлению поставок топлива в Севастополь. Как только это удастся, продажа топлива для жителей возобновится.

Отдельное поручение касается частных домов с дизель-генераторами — необходимо заранее согласовать с владельцами АЗС порядок заправки в ограниченном объеме, если возникнет реальная чрезвычайная ситуация.

Алина Зорина