В аэропорту Геленджика ограничены полеты на фоне атаки БПЛА на Новороссийск

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщила пресс-служба авиагавани. По данным главы Новороссийска Андрея Кравченко, в городе звучит сирена из-за атаки БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителям и гостям Новороссийска рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещении без окон со сплошными стенами — коридор, ванная, туалет, кладовая. На улице следует спрятаться в цокольном этаже ближайшего здания, подземном переходе или на парковке. Находиться на открытом пространстве у моря опасно.

Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия использовать запрещено. Граждан также предупредили о запрете съемки и публикации кадров отражения атаки, работы средств защиты и спецслужб.

UPD: сигнал атаки БПЛА отменен, угроза применения беспилотников сохраняется.

Алина Зорина