В Анапе включили сирены из-за угрозы БПЛА

На территории Анапы включили сирены в связи с угрозой атаки беспилотников, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей Анапы в мэрии призвали укрыться в здании, в помещении без окон. Для укрытий запрещается использовать автомобили и открытые пространства.

Администрация Анапы также напомнила гражданам о запрете на съемку и публикацию материалов, отражающих работу средств ПВО и оперативных служб. Жителей призвали сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях до отмены сигнала.

Кристина Мельникова