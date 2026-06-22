Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Анапе включили сирены из-за угрозы БПЛА

На территории Анапы включили сирены в связи с угрозой атаки беспилотников, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей Анапы в мэрии призвали укрыться в здании, в помещении без окон. Для укрытий запрещается использовать автомобили и открытые пространства.

Администрация Анапы также напомнила гражданам о запрете на съемку и публикацию материалов, отражающих работу средств ПВО и оперативных служб. Жителей призвали сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях до отмены сигнала.

Кристина Мельникова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд