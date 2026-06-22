«Дети приехали отдыхать, а не проводить время в укрытиях»

С 22 июня по 1 сентября в Крыму в целях безопасности прекратили прием детей в лагеря. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов. Свою оценку этому решению в беседе с изданием «Ъ-Кубань» дал независимый эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря. Он также оценил перспективы туристического сезона на полуострове.

Владислав Буря

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«Сегодня стало известно о переносе смен в детских лагерях. Пока речь идет прежде всего о лагерях на западном побережье Крыма, в частности в Заозерном. На мой взгляд, мера вполне оправданная. Большая скученность детей создает дополнительные риски безопасности. Даже в прошлом сезоне детей в лагерях достаточно часто спускали в убежища во время отдыха, а это отражается на психоэмоциональном состоянии детей, которые приехали отдыхать, а не проводить время в укрытиях.

Для остальных туристов вводить какие-либо ограничения пока преждевременно и, по сути, сложно реализуемо. Туристы могут приезжать как через Крымский мост, так и по трассе через новые территории.

Если полностью прекратить туристический трафик, властям придется разрабатывать масштабные меры поддержки объектов размещения. Это сотни миллионов бюджетных расходов, потому что гостиницам и санаториям нужно выплачивать зарплаты персоналу, оплачивать электроэнергию и коммунальные услуги.

Однако туристический поток уже сокращается. В первую очередь опасения касаются западного побережья и Севастополя. Южный берег Крыма выглядит более спокойным направлением. Судя по отзывам туристов и отменам бронирований, людей сейчас больше всего беспокоит именно вопрос безопасности, а не проблемы с топливом. Многие прямо говорят, что опасаются ехать из-за нестабильной ситуации.

При этом проблема, на мой взгляд, в ряде случаев преувеличена. Да, атаки есть, но на Южном берегу Крыма, в Судаке, на побережье от Алушты в сторону Нового Света остается много локаций, где можно спокойно отдыхать. Это объективная ситуация.

Сейчас отельеры работают в режиме ожидания. Июнь для Крыма никогда не был показательным месяцем из-за нестабильной температуры и холодного моря. Основные показатели сезона будут понятны в июле и августе. Многие отели начали менять ценовую политику. Часть объектов повышает цены, пытаясь компенсировать снижение загрузки, часть, наоборот, снижает стоимость размещения или вводит скидки. Ситуация очень разная в зависимости от объекта и локации. Где-то отмены достигают 5–10%, а где-то доходят до 70%. При этом есть санатории, где номера уже распродали на июль и август.

Однако снижением цен проблему полностью решить невозможно. Низкая цена не избавляет людей от страха. Поэтому сейчас важно не только решать вопросы безопасности и логистики, но и работать в информационном пространстве.

Многие гостиницы и санатории публикуют в своих соцсетях актуальную информацию о стабильной работе, наличии топлива для автобусов, которые отправляют туристов к морю, и продуктов, работе пляжей и экскурсионных программ. Это помогает удерживать часть аудитории.

Кроме того, отелям важно предлагать не только скидки, но и дополнительные сценарии отдыха для крымчан — экскурсии, поездки на винодельни, гастрономические маршруты, трекинг. Тогда даже внутренний туристический поток сможет частично поддержать загрузку объектов размещения».