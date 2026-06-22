В Сочи аренда однокомнатных квартир подорожала на 30% за год

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Сочи достигла 41 тыс. руб. в месяц. В популярных районах ставка нередко составляет около 60 тыс. руб. За последний год аренда подорожала примерно на 30%, поэтому значительная часть молодежи продолжает оставаться в статусе арендаторов. Об этом рассказал «Ъ-Сочи» генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам эксперта, чаще всего молодые жители и приезжие выбирают Адлерский, Центральный и Лазаревский районы. Адлер привлекает более доступными ценами на жилье и удобной транспортной доступностью. Центральный район пользуется спросом у тех, кто работает в городе и ориентируется на развитую инфраструктуру. Лазаревский район остается самым бюджетным вариантом для аренды, однако требует больше времени на дорогу.

С покупкой недвижимости ситуация остается значительно сложнее. Квартира площадью около 35 «квадратов» в Сочи сейчас стоит от 24 до 35 млн руб. Даже при оформлении ипотеки покупателям требуется первоначальный взнос в размере не менее 5–7 млн руб. При действующих ипотечных ставках ежемесячный платеж может превышать 350 тыс. руб.

Высокий спрос сохраняется на студии и небольшие квартиры. Однако даже компактные объекты недвижимости в Сочи зачастую оцениваются в 17–22 млн руб. Среди основных проблем молодежь называет постоянный рост цен на жилье, нехватку доступных вариантов, сезонное увеличение стоимости аренды в летний период и высокие ипотечные ставки.

На фоне сложившейся ситуации многие молодые специалисты откладывают покупку недвижимости и продолжают арендовать жилье, несмотря на планы закрепиться в Сочи на постоянной основе.

«Ъ-Сочи» писал, что по итогам первых пяти месяцев 2026 года Сочи занял первое место по доле межрегионального интереса к первичному жилью — спрос из других городов на новостройки курорта составил 66%, что на 6 п.п. выше прошлогоднего показателя. Управляющий директор «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев связал рост с поведенческими факторами молодого поколения, инвестиционным спросом на южные регионы и покупкой жилья родителями для детей-студентов в крупных городах.

Мария Удовик