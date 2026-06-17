В январе—мае 2026 года Сочи стал лидером межрегионального спроса на новостройки

По итогам первых пяти месяцев 2026 года Сочи занял первое место по доле межрегионального интереса к первичному жилью. Об этом в ходе отраслевого форума «Движение» в Сочи рассказал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. Из других городов спрос на новостройки курорта составил 66%, что на 6 п. п. превышает прошлогодний показатель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тенденция к росту доли внешнего интереса зафиксирована во всех крупных городах России. В Москве и Краснодаре она составила 44% (+2 п.п. и +8 п.п. соответственно), в Новосибирске — 38% (+ 3 п.п.), в Санкт-Петербурге — 30% (+2 п.п.), в Екатеринбурге — 24% (+3 п.п.).

«Можно выделить несколько причин роста доли интереса к новостройкам в других регионах. В первую очередь — поведенческий фактор молодого поколения: зумеры охотнее готовы переезжать, причем не только в другой район, но и менять город и регион проживания. Вторая причина — инвестиционная, в частности, она относится к прибрежным регионам — югу России и Калининграду. Также в ряде локаций, например в Новосибирске и Казани, родители покупают квартиры детям на время учебы в вузе, чтобы потом продать, сдать либо оставить в пользовании детей»,— прокомментировал Дмитрий Алексеев.

Андрей Куценко