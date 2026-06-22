Для молодых и небедных

Сочи вошел в десятку российских городов, которые молодежь считает наиболее комфортными для жизни. По данным исследования сервиса «Работа.ру», курорт набрал 19% голосов респондентов и оказался в одном ряду с крупнейшими региональными центрами страны. Число молодых соискателей в городе продолжает расти: в первом квартале 2026 года жители в возрасте от 19 до 30 лет разместили в Сочи более 5,5 тыс. резюме, что на 12% больше год к году. Эксперты отмечают, что молодежь по-прежнему привлекают климат, инфраструктура, возможности для удаленной работы и туризма, однако высокая стоимость аренды и покупки жилья, сезонность экономики и перегруженность социальной инфраструктуры делают переезд и долгосрочную жизнь на курорте доступными далеко не для всех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», наиболее комфортным городом для молодежи россияне считают Москву — ее выбрали 56% участников опроса. Санкт-Петербург набрал 51%, Казань — 31%. В первую десятку также вошли Екатеринбург, Краснодар, Сочи, Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток и Ростов-на-Дону.

Главными критериями при выборе города для жизни молодые россияне назвали карьерные возможности — этот фактор отметили 72% опрошенных. Еще 70% респондентов указали развитую инфраструктуру, 60% — наличие досуга и развлечений. Высокий уровень образования важен для 39% участников исследования, достойные зарплаты — для 35%.

В администрации Сочи заявляют, что город создает условия для закрепления молодежи через образовательные, карьерные и социальные проекты.

Одновременно власти расширяют меры поддержки для молодых специалистов. Для педагогов и работников культуры действует компенсация аренды жилья в размере 20 тыс. руб. в месяц, введена скидка 50% на проезд в общественном транспорте, а с 2025 года начала действовать компенсация части ипотечного платежа для педагогов — также до 20 тыс. руб. ежемесячно. С 2004 по 2025 год педагогам предоставили 326 служебных квартир.

В администрации также отмечают, что Сочи остается центром туристической экономики Краснодарского края и обеспечивает около 77% общего объема курортно-туристических услуг региона. По мнению властей, именно туризм формирует спрос на рабочие места в гостиничном бизнесе, ресторанах, транспорте, торговле и сфере развлечений.

По данным hh.ru, в первом квартале 2026 года в Сочи было опубликовано более 9 тыс. вакансий. Самыми востребованными специалистами стали менеджеры по продажам, продавцы, повара, агенты по недвижимости, врачи и официанты. Медианная зарплата по городу составила 81,2 тыс. руб.

Наиболее высокие зарплаты среди массовых профессий работодатели предлагали агентам по недвижимости — медиана достигла 560,8 тыс. руб. В строительстве и недвижимости медианная зарплата составила 147,4 тыс. руб., в логистике — 107 тыс. руб., в продажах — 99,1 тыс. руб.

При этом эксперты отмечают, что даже сравнительно высокие зарплаты часто не соответствуют стоимости жизни на курорте. Экономист Ирина Рындина считает, что Сочи действительно остается одним из самых привлекательных городов для молодежи благодаря климату, морю и инфраструктуре, созданной после Олимпиады.

«Природа Кавказских гор, морской воздух и мягкий климат в течение всего года делают Сочи весьма привлекательным местом для проживания. Следует отметить и инфраструктуру города, оставшуюся после проведения Олимпийских игр, качество которой выше, чем во многих городах России»,— говорит госпожа Рындина.

Вместе с тем эксперт отмечает, что переезд в Сочи требует значительно более высоких расходов, чем в большинстве российских городов.

«Комфортная жизнь в Сочи требует порядка 80–100 тыс. руб. в месяц, при этом заработная плата остается на существенно более низком уровне. Например, в сфере туризма может быть в районе 50–60 тыс. руб. При этом стоимость аренды жилья высокая, и прожить в городе, арендуя квартиру или дом, достаточно сложно»,— отмечает Ирина Рындина.

По словам эксперта, дополнительными проблемами для молодежи остаются пробки, перегруженность школ и детских садов, а также нехватка спортивной инфраструктуры в поселках, входящих в состав города.

Отдельным риском госпожа Рындина называет зависимость экономики Сочи от туристического сезона.

«Главный риск заключается в сезонности, когда в летнее время загруженность сферы гостеприимства возрастает, а зимой падает, соответственно, спрос на рабочую силу неравномерен. Также отмечу зависимость города от турпотока, на котором отражаются любые экономические неурядицы»,— говорит экономист.

Эксперт по недвижимости Сочи Кирилл Флутков отмечает, что молодежь чаще всего выбирает для жизни Адлер, центральные районы города и Красную Поляну. Последняя особенно востребована среди фрилансеров и специалистов на удаленной работе.

«Аренда квартиры на длительный срок сегодня обходится в среднем около 50 тыс. руб. в месяц. Конечная ставка зависит от района, состояния объекта и расстояния до моря. Для многих молодых людей именно расходы на аренду становятся главным ограничением при переезде»,— говорит господин Флутков.

По его словам, даже молодая семья с накоплениями около 2 млн руб. и ипотекой на 6 млн руб. может рассчитывать только на небольшую студию или компактную квартиру.

«В Красной Поляне даже такой бюджет часто оказывается недостаточным из-за высокой стоимости недвижимости»,— отмечает эксперт.

Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков также считает жилье главным ограничением для молодежи, которая рассматривает переезд в Сочи.

По его словам, аренда однокомнатной квартиры сейчас обходится в среднем в 41 тыс. руб. в месяц, а в популярных районах достигает 60 тыс. руб. За год стоимость аренды выросла примерно на 30%.

«Квартира площадью около 35 кв. м сегодня стоит 24–35 млн руб. Даже при ипотеке потребуется минимум 5–7 млн руб. первоначального взноса. При текущих ставках ежемесячный платеж способен превышать 350 тыс. руб., поэтому для большинства молодых специалистов такая покупка остается недоступной»,— говорит Валерий Летенков.

По словам эксперта, молодежь в первую очередь жалуется на рост цен, дефицит доступных вариантов и дорогую ипотеку.

«В результате многие откладывают покупку и продолжают снимать жилье, несмотря на желание закрепиться в городе надолго»,— отмечает господин Летенков.

Мария Удовик