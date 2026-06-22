В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Жителям и гостям города рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Если сигнал застал на улице, следует спуститься в цокольный этаж ближайшего здания, в подвал, тоннель, подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия использовать запрещено.

Граждан предупредили о запрете съемки и публикации в соцсетях кадров работы средств противовоздушной обороны, беспилотников и их обломков, а также действий специальных и оперативных служб.

Рекомендовано сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Телефон экстренных служб — 112.

Алина Зорина