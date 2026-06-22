В Кремле прокомментировали ситуацию с топливом в Крыму

Власти ведут работу по минимизации последствий ударов со стороны ВСУ и восстановлению топливоснабжения Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как отметил Дмитрий Песков, руководство Крыма информирует население о ситуации, система оповещения налажена.

«Ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение населения топливом»,— добавил представитель Кремля.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Республике Крым с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года вводится приостановка бронирования и размещения детей и организованных детских групп в учреждениях отдыха и оздоровления, а также в иных средствах размещения для участия в туристических и иных мероприятиях. Плановые заезды детей в севастопольские лагеря «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» состоятся 24 и 25 июня, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Алина Зорина