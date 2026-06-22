В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

Ограничения на полеты введены в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели для обеспечения безопасности полетов. Все службы аэропорта Сочи готовы к работе после их отмены. Отмечается, что авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях.

«Просим всех с уважением относиться к окружающим и не занимать сиденья вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям»,— говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Гражданам также напомнили, что в авиагавани работает бесплатная комната матери и ребенка, а рядом с санузлами расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Пассажиры могут отслеживать необходимую информацию о своем рейсе на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта, авиакомпаний, а также внимательно прослушивая аудиообъявления в терминале.

UPD: ограничения на полеты сняты 15:32 мск.

Алина Зорина