В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
Ограничения на полеты введены в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели для обеспечения безопасности полетов. Все службы аэропорта Сочи готовы к работе после их отмены. Отмечается, что авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях.
«Просим всех с уважением относиться к окружающим и не занимать сиденья вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям»,— говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Гражданам также напомнили, что в авиагавани работает бесплатная комната матери и ребенка, а рядом с санузлами расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Пассажиры могут отслеживать необходимую информацию о своем рейсе на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта, авиакомпаний, а также внимательно прослушивая аудиообъявления в терминале.
UPD: ограничения на полеты сняты 15:32 мск.