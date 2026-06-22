Отдыхающих в «Артеке» детей отправляют домой

Временная приостановка детского отдыха в Республике Крым находится на постоянном контроле Министерства просвещения РФ. Для координации работы создан оперативный штаб, сообщили в ведомстве. Согласно указу главы региона, бронирование, прием и размещение детей, включая организованные группы, приостановлены до 1 сентября 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В министерстве уточнили, что в настоящее время организован плановый вывоз детей из международного детского центра «Артек» к местам их постоянного проживания. По данным ведомства, на всем маршруте сопровождение координируется представителями специальных служб. Также принимаются меры, направленные на обеспечение безопасности и комфортных условий для детей во время возвращения.

Кроме того, был отменен заезд во всероссийский детский центр «Алые паруса». Родителей информируют в индивидуальном порядке. В Минпросвещения заявили, что семьям будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах страны.

В ведомстве также рекомендовали ориентироваться на официальные источники информации.

Вячеслав Рыжков