На востоке Крыма из-за повреждения сетей частично пропало электричество

В Восточном районе Крыма зафиксировано частичное отключение электроснабжения из-за повреждений в сетевой инфраструктуре, сообщает компания «Крымэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным предприятия, нарушение работы энергосетей привело к отключению части потребителей Восточного энергорайона. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Энергетики уточняют, что восстановить подачу электроэнергии планируется к 17:00.

Вячеслав Рыжков