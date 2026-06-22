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На востоке Крыма из-за повреждения сетей частично пропало электричество

В Восточном районе Крыма зафиксировано частичное отключение электроснабжения из-за повреждений в сетевой инфраструктуре, сообщает компания «Крымэнерго».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным предприятия, нарушение работы энергосетей привело к отключению части потребителей Восточного энергорайона. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Энергетики уточняют, что восстановить подачу электроэнергии планируется к 17:00.

Вячеслав Рыжков

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