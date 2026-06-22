На востоке Крыма из-за повреждения сетей частично пропало электричество
В Восточном районе Крыма зафиксировано частичное отключение электроснабжения из-за повреждений в сетевой инфраструктуре, сообщает компания «Крымэнерго».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным предприятия, нарушение работы энергосетей привело к отключению части потребителей Восточного энергорайона. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
Энергетики уточняют, что восстановить подачу электроэнергии планируется к 17:00.