Кубань заняла 18-е место в рейтинге регионов по уровню доходов населения

Краснодарский край занял 18-е место в рейтинге регионов РФ по уровню доходов населения, подготовленном «РИА Новости» на основе официальной статистики за 2025 год. Соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе составило 2,21 против среднероссийского значения 2,19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Показатели бедности в крае также демонстрируют снижение: доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократилась до 6,2%, что на 0,8 процентного пункта меньше, чем годом ранее. Темпы снижения оказались выше средних по стране, где показатель уменьшился на 0,4 п.п.

Среди соседних регионов юга позиции оказались ниже. Республика Адыгея заняла 23-е место с коэффициентом 2,09 и уровнем бедности 7,8%, Ростовская область — 34-е место с показателем 2 и долей малоимущих 7,1%.

Лидерами рейтинга остаются северные и сырьевые регионы. Первое место занял Ненецкий автономный округ с коэффициентом 3,99, следом идет Ямало-Ненецкий автономный округ (3,98). В пятерку также вошли Чукотка (3,65), Магаданская область (3,28) и Москва (3,13).

Минимальное значение зафиксировано в Ингушетии — 1,13, она замыкает список. Всего 18 регионов превысили среднероссийский уровень соотношения доходов и стоимости фиксированного набора.

Эксперты отмечают, что наиболее выраженное снижение бедности в 2025 году наблюдалось в регионах с изначально высокой долей малоимущего населения. Максимальное сокращение — на 1,8 п.п. — зафиксировано в Карачаево-Черкесии, Бурятии и Забайкальском крае.

Вячеслав Рыжков