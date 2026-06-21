Главные новости за 21 июня. Ростов-на-Дону и область

Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 июня отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область. Над регионом было уничтожено более десяти БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, беспилотники были сбиты в Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также на территории Матвеево-Курганского, Миллеровского, Морозовского и Родионово-Несветайского районов.

Двухлетний мальчик погиб в результате ДТП, произошедшего вечером 20 июня в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области. По предварительным данным, около 17:00 в районе дома №63/17 на проспекте 40-летия Победы 29-летний водитель автомобиля Haval Jolion начал движение по дворовой территории после открытия шлагбаума. Как сообщили в ведомстве, в этот момент ребенок вышел на пешеходный переход, расположенный возле въезда во двор. Водитель допустил наезд на мальчика.

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области утвердило сроки охоты на сезон 2026–2027 годов. Соответствующий приказ регламентирует добычу копытных животных, пушных зверей и пернатой дичи на территории региона. Самым продолжительным традиционно станет сезон охоты на кабана. Добыча животных всех половозрастных групп разрешена с 1 июня 2026 года по 28 февраля 2027 года.

В Ростовской области в дни проведения школьных выпускных будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения введут 27 июня — в день вручения аттестатов выпускникам 11-х классов, а также 1 июля, когда документы об образовании получат девятиклассники. Запрет предусмотрен статьей 9.2 областного закона № 441-ЗС «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области».

Участок автодороги от Амвросиевки до контрольно-пропускного пункта «Успенка» на границе с Ростовской областью временно закрыт для движения транспорта. Ограничения введены после обнаружения мин на проезжей части. По информации оперативных служб, взрывоопасные предметы были сброшены украинскими военными на трассу, соединяющую Донецкую Народную Республику с Ростовской областью.