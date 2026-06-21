В Ростовской области утвердили сроки охоты на сезон 2026–2027 годов

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области утвердило сроки охоты на сезон 2026–2027 годов. Соответствующий приказ регламентирует добычу копытных животных, пушных зверей и пернатой дичи на территории региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Самым продолжительным традиционно станет сезон охоты на кабана. Добыча животных всех половозрастных групп разрешена с 1 июня 2026 года по 28 февраля 2027 года.

Для европейской косули сроки различаются в зависимости от пола и возраста животных. На взрослых самцов охота разрешена с 20 мая по 20 июня и с 15 июля по 15 августа. На все половозрастные группы косули можно будет охотиться с 1 октября 2026 года по 10 января 2027 года.

Аналогичные сроки установлены для благородного и пятнистого оленей, а также лани. Добыча взрослых самцов разрешена в сентябре, а охота на все половозрастные группы откроется с октября и продлится до января.

Среди пушных животных раньше других стартует сезон на сурка-байбака — с 15 июля. Охота на барсука откроется 15 августа, на ондатру — 10 сентября. Для большинства других видов, включая бобра, выдру, куницу, белку и хоря, сезон начнется в октябре и завершится в конце февраля.

Особые сроки предусмотрены для зайца-русака. При использовании борзых собак охота будет разрешена с 17 октября по 10 января, без собак — с 7 ноября по 31 января. На лисицу, корсака и енотовидную собаку можно охотиться с ноября до конца февраля. Самый продолжительный сезон установлен для волка и шакала — с 1 августа 2026 года по 31 марта 2027 года.

Для любителей пернатой дичи сезон начнется уже в августе. Перепела, голубей, горлиц, коростеля и бекаса разрешено добывать с 8 августа по 31 декабря. На водоплавающую дичь охота откроется 10 октября и продлится до 20 января. Серая куропатка будет доступна для добычи с сентября по декабрь, а фазан и вальдшнеп — с октября до конца года.

В министерстве напоминают, что охота вне установленных сроков считается нарушением законодательства. В зависимости от обстоятельств нарушителям может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Штрафы для граждан достигают 4 тыс. руб., а в случаях причинения крупного ущерба животному миру могут составить до 500 тыс. руб. с возможным лишением свободы.

Традиционно новый охотничий сезон в Ростовской области стартует в конце мая с открытия охоты на взрослых самцов европейской косули. Для участия в охоте необходимо иметь действующие разрешения и соблюдать установленные региональным законодательством сроки добычи животных.

Валерий Климов