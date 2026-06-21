Двухлетний ребенок погиб под колесами кроссовера во дворе жилого дома в Ростове

Двухлетний мальчик погиб в результате ДТП, произошедшего вечером 20 июня в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, около 17:00 в районе дома №63/17 на проспекте 40-летия Победы 29-летний водитель автомобиля Haval Jolion начал движение по дворовой территории после открытия шлагбаума. Как сообщили в ведомстве, в этот момент ребенок вышел на пешеходный переход, расположенный возле въезда во двор. Водитель допустил наезд на мальчика.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось. От полученных травм ребенок скончался. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости соблюдать особую осторожность при движении в жилых зонах и на дворовых территориях, где возможно внезапное появление детей. Родителей также призвали не оставлять несовершеннолетних без присмотра вблизи проезжей части и мест движения транспорта.

Валерий Климов