В Ростовской области на два дня запретят продажу алкоголя

В Ростовской области в дни проведения школьных выпускных будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения введут 27 июня — в день вручения аттестатов выпускникам 11-х классов, а также 1 июля, когда документы об образовании получат девятиклассники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Запрет предусмотрен статьей 9.2 областного закона № 441-ЗС «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области». Документ устанавливает полный запрет розничной продажи алкоголя в дни проведения выпускных мероприятий в муниципальных школах, включая день последнего звонка и день выдачи аттестатов.

Ограничение распространяется на магазины и другие объекты розничной торговли. При этом кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания смогут продолжить реализацию алкогольной продукции в обычном режиме.

В муниципалитетах региона в эти дни планируются проверки соблюдения требований законодательства. Контроль будут осуществлять представители местных администраций совместно с сотрудниками правоохранительных органов и надзорных ведомств.

Предпринимателям напомнили, что нарушение запрета влечет административную ответственность. Согласно части 3 статьи 14.16 КоАП РФ, штраф для юридических лиц может достигать 300 тыс. руб. с возможной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Подобные ограничения в Ростовской области действуют ежегодно. Кроме выпускных, продажа алкоголя запрещена в Международный день защиты детей, День знаний и в день последнего звонка. Как следует из регионального закона, такие меры направлены на обеспечение общественного порядка и профилактику нарушений во время массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.

Валерий Климов