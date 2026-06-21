Трассу к КПП «Успенка» на границе с Ростовской областью перекрыли из-за мин

Участок автодороги от Амвросиевки до контрольно-пропускного пункта «Успенка» на границе с Ростовской областью временно закрыт для движения транспорта. Ограничения введены после обнаружения мин на проезжей части. По информации оперативных служб, взрывоопасные предметы были сброшены украинскими военными на трассу, соединяющую Донецкую Народную Республику с Ростовской областью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ

В настоящее время движение на участке полностью перекрыто. На месте работают профильные службы, принимаются меры по обеспечению безопасности населения и транспорта. Для предотвращения возможных происшествий в районе усилен контроль со стороны оперативных ведомств. Информация о сроках возобновления движения пока не сообщается.

Пункт пропуска «Успенка» является одним из основных автомобильных переходов на границе ДНР и Ростовской области. Через него проходит значительный поток легкового и грузового транспорта. Водителям рекомендуют учитывать введенные ограничения при планировании маршрутов и следить за сообщениями официальных служб о дальнейшей обстановке на данном направлении.

Валерий Климов