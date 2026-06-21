Прокуратура проверит происшествие со скоростным судном в Ярославле

Ярославская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства по факту поломки винта скоростного судна «ВосходЪ-2» на Волге. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По предварительным данным, перед выходом в рейс при маневрировании был поврежден винт метеора "Восход-2". В результате рейс по маршруту Ярославль – Рыбинск отменен. Пострадавших нет. Загрязнения акватории и разлива нефтепродуктов не допущено»,— прокомментировали в прокуратуре.

Там добавили, что сейчас скоростное судно следует к месту стоянки. Пассажирам рейса были возвращены деньги за билеты. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в момент происшествия пассажиров на судне не было. Компания «Водоход» намерена заменить поврежденный винт.

Алла Чижова