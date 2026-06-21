У скоростного судна «ВосходЪ-2» сломался винт на Волге в Ярославле

В Ярославле при выходе скоростного судна «ВосходЪ-2» из затона в Заволжском районе был поврежден винт. Как сообщили в правительстве области, во время происшествия на судне не было пассажиров.

«Корпус судна не поврежден. В настоящий момент техническими службами компании Водоход осуществляется ремонт неисправности судна (замена винта)»,— сообщили в правительстве области.

Там добавили, что в связи с поломкой временно не выполняются рейсы по маршруту «Ярославль – Рыбинск».

«ВосходЪ-2» осуществляет ежедневные рейсы по маршруту Ярославль — Тутаев — Рыбинск и обратно. Время в пути от Ярославля до Рыбинска с остановкой в Тутаеве составляет 2 часа. Максимальная вместимость судна — 70 человек. Прогулочная скорость — 55 км/ч.

Алла Чижова