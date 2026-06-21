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В Рыбинск пришли дополнительные бензовозы

Ситуация с топливом в Рыбинске Ярославской области должна стабилизироваться. Об этом 21 июня сообщил глава города Дмитрий Рудаков в своем канале в «Максе».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Правительство Ярославской области договорилось о специальных поставках для Рыбинска. Сегодня ночью в город пришли дополнительные бензовозы. В ближайшее время ситуация должна стабилизироваться»,— сообщил мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.

На своей странице ВКонтакте мэр призвал жителей не закупать топливо впрок и не создавать ажиотаж, «к которому поставщики не были готовы». Ранее жители города сообщали в соцсетях о возникших очередях на АЗС. «Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Михаил Евраев 20 июня рассказал, что в областном центре топливо имеется в наличии, ограничений в его продаже нет.

Антон Голицын

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