В Рыбинск пришли дополнительные бензовозы

Ситуация с топливом в Рыбинске Ярославской области должна стабилизироваться. Об этом 21 июня сообщил глава города Дмитрий Рудаков в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Правительство Ярославской области договорилось о специальных поставках для Рыбинска. Сегодня ночью в город пришли дополнительные бензовозы. В ближайшее время ситуация должна стабилизироваться»,— сообщил мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.

На своей странице ВКонтакте мэр призвал жителей не закупать топливо впрок и не создавать ажиотаж, «к которому поставщики не были готовы». Ранее жители города сообщали в соцсетях о возникших очередях на АЗС. «Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Михаил Евраев 20 июня рассказал, что в областном центре топливо имеется в наличии, ограничений в его продаже нет.

Антон Голицын