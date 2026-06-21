В Крыму вводят графики отключения электроэнергии
В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства в Крыму вводятся графики ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ограничения будут вводиться по регионам полуострова. Информация о графиках будет опубликована на официальных страницах администраций муниципалитетов, а также на сайте предприятия.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что власти Крыма обратились к жителям с просьбой временно сократить потребление электроэнергии на время ликвидации аварии в энергосистеме полуострова. Жителям рекомендовано выключить кондиционеры и другие избыточные электроприборы.