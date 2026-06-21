В Крыму вводят графики отключения электроэнергии

В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства в Крыму вводятся графики ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения будут вводиться по регионам полуострова. Информация о графиках будет опубликована на официальных страницах администраций муниципалитетов, а также на сайте предприятия.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что власти Крыма обратились к жителям с просьбой временно сократить потребление электроэнергии на время ликвидации аварии в энергосистеме полуострова. Жителям рекомендовано выключить кондиционеры и другие избыточные электроприборы.

Алина Зорина