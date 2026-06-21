В Крыму прекращена продажа топлива на АЗС для всех категорий граждан

С 9:00 21 июня на автозаправочных станциях Крыма прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией на топливном рынке республики власти пообещали сообщить дополнительно. Граждан призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с 21 июня паромное сообщение через Керченскую переправу временно приостановлено. Кроме того, в результате ночной атаки беспилотников на паром «Панагия» на Керченской переправе погиб один человек и еще один пострадал.

Алина Зорина