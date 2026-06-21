Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Крыму прекращена продажа топлива на АЗС для всех категорий граждан

С 9:00 21 июня на автозаправочных станциях Крыма прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией на топливном рынке республики власти пообещали сообщить дополнительно. Граждан призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с 21 июня паромное сообщение через Керченскую переправу временно приостановлено. Кроме того, в результате ночной атаки беспилотников на паром «Панагия» на Керченской переправе погиб один человек и еще один пострадал.

Алина Зорина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд