Паромные перевозки через Керченскую переправу прекращены
С 21 июня паромное сообщение через Керченскую переправу временно приостановлено. Ранее стало известно, что в результате ночной атаки беспилотников на паром «Панагия» на Керченской переправе погиб один человек и еще один пострадал. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям рекомендуется выбирать альтернативный сухопутный маршрут — трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.