Паромные перевозки через Керченскую переправу прекращены

С 21 июня паромное сообщение через Керченскую переправу временно приостановлено. Ранее стало известно, что в результате ночной атаки беспилотников на паром «Панагия» на Керченской переправе погиб один человек и еще один пострадал. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям рекомендуется выбирать альтернативный сухопутный маршрут — трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Алина Зорина