Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в официальном канале оперативной информации по объекту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Причины временного перекрытия движения не уточняются. Информация о сроках возобновления проезда также пока не приводится.

Водителям рекомендовали следить за дальнейшими сообщениями через официальный канал «Крымский мост: оперативная информация», где публикуют данные об изменении режима движения и ситуации на объекте.

Мария Удовик