В Анапе завыли сирены из-за угрозы атаки БПЛА

В Анапе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей курорта призвали сохранять спокойствие и следить за дальнейшей информацией через официальные источники. После включения сигнала «Внимание всем» гражданам рекомендовали соблюдать меры безопасности и выполнять указания оперативных служб.

В администрации напомнили, что при нахождении дома необходимо отойти от окон и укрыться в помещениях без остекления. В качестве безопасных мест рекомендовали использовать коридоры, ванные комнаты, кладовые и другие внутренние помещения.

Тем, кто находится на улице, рекомендовали пройти в подвалы, подземные переходы, цокольные этажи зданий или на подземные парковки. Жителей также предупредили об опасности нахождения рядом со стенами многоквартирных домов и использования автомобилей в качестве укрытия.

Власти отдельно призвали не публиковать в социальных сетях фотографии и видеозаписи беспилотников, работы систем противовоздушной обороны и действий специальных служб. В администрации подчеркнули, что подобная информация может использоваться для корректировки атак.

Для экстренных обращений жителям напомнили единый номер оперативных служб — 112.

Мария Удовик