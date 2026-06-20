Денис Паслер наградил экс-мэра Серова, уволенного в связи с утратой доверия

Губернатор Свердловской области, секретарь реготделения «Единой России» Денис Паслер вручил бывшему главе Серова Василию Сизикову благодарственное письмо за «большой личный вклад в развитие и укрепление роли партии» на территории муниципалитета и активное участие в деятельности серовского местного отделения объединения. Награждение прошло в рамках XLV партийной конференции в международном выставочном комплексе (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо» перед 202 делегатами.

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Василий Сизиков руководил Серовым в должности мэра с августа 2018 года по январь 2026-го. С инициативой уволить градоначальника в связи с утратой доверия в 2025 году вышла местная прокуратура, которая выявила нарушения антикоррупционного законодательства со стороны главы города.

В Серовском районном суде представители надзорного ведомства заявили, что Василий Сизиков не указал наличие финансовых обязательств перед компанией «Ек-Строй», с которой в апреле 2020 года он заключил договор на завершение работ по строительству дома за 5,5 млн руб. Кроме того, в 2021 году мэр не сообщил о получении 6,5 млн руб. за продажу дома, земельного участка и строительных материалов. Заинтересовало надзорное ведомство и сделка по приобретению главой Серова квартиры за 26,3 млн руб. и двух машиномест по 2,2 млн руб. каждое у застройщика «Брусника». В 2023 году он вместе с матерью перевел девелоперу 9,5 млн руб., но затем договор был расторгнут. Происхождение 5,5 млн руб. из этой суммы показалось прокуратуре сомнительным: Василий Сизиков не декларировал соответствующий доход за 2023 год, а у его матери такая финансовая возможность отсутствовала.

Суд в сентябре признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил ее требование об увольнении Василия Сизикова в связи с утратой доверия. Градоначальник обжаловал соответствующее решение и признал в ходе заседания Свердловского областного суда, что «недосмотрел» выявленные нарушения в документах, а представитель Дениса Паслера заявил об отсутствии умысла у главы скрывать сведения. По итогам рассмотрения доводов сторон отставка мэра была утверждена.

Спустя месяц после отставки, в феврале, Василий Сизиков был назначен управляющим представительства теплоснабжающей компании «Вертикаль» в Серове. «Задача — стабильное обеспечение теплом населения»,— рассказал тогда он в разговоре с «Ъ-Урал».

На посту мэра Василия Сизикова сменил его первый заместитель по социальным вопросам Александр Вовяков. Источник «Ъ-Урал» в свердловском правительстве пояснил, что областные власти поставили перед новым градоначальником задачу продолжить реализацию стратегии развития Серова, сформированную под руководством предшественника. «Это хороший задел на будущее Серова. Василий Сизиков знал свое дело»,— подчеркнул тогда собеседник.

Василий Алексеев