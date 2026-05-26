Александр Вовяков избран новым мэром Серова

Дума Серова (Свердловская область) утвердила новым главой города вице-мэра по социальным вопросам Александра Вовякова (был выдвинут от «Единой России»), который исполнял обязанности градоначальника с января 2026 года. Как сообщили в представительном органе муниципалитета, господин Вовяков получил 18 голосов депутатов из 21, двое — выступили против его кандидатуры, один — не голосовал.

Сергей Семакин (слева), Александр Вовяков (в центре) и Юлия Лузина (справа)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Сергей Семакин (слева), Александр Вовяков (в центре) и Юлия Лузина (справа)

Александр Вовяков отметил, что его приоритетом в работе станут «сохранение человеческого капитала и повышение качества жизни населения». По словам источника «Ъ-Урал» в свердловском правительстве, областные власти поставили перед господином Вовяковым задачу продолжить реализацию стратегии развития города, сформированную под руководством мэра Серова в 2018-2026 годах Василия Сизикова. «Это хороший задел на будущее Серова. Василий Сизиков знал свое дело»,— добавил собеседник.

На пост мэра также претендовали депутат думы Серова, предприниматель Сергей Семакин (от общественной палаты Свердловской области) и заместитель директора Серовского техникума сферы обслуживания и питания по социально-педагогическим вопросам Юлия Лузина (от совета муниципальных образований Среднего Урала). Господин Семакин заявил о необходимости обновить подход в управлении городом для преодоления кризиса, госпожа Лузина — повысить качество жизни жителей Серова и качество городской среды. По итогам голосования Сергей Семакин получил два голоса депутатов, Юлия Лузина — ни одного.

Должность градоначальника ранее также планировал занять житель Екатеринбурга Алексей Харченко (от ЛДПР), однако губернатор Свердловской области Денис Паслер по рекомендации специальной комиссии исключил его фамилию из списка кандидатур на пост мэра для рассмотрения в думе Серова.

По словам источника «Ъ-Урал», церемония выступления в должность главы Серова пройдет в 16:00 в конференц-зале администрации города.

Александр Вовяков родился в 1986 году в Серове. Окончил Уральский государственный педагогический университет по специальности «Физическая культура». С 2007 года работал специалистом по спорту комитета по физической культуре, спорту и молодежной политики, затем главным специалистом и председателем комитета по физической культуре, спорту и туризму. До назначения врио главы Серова был заместителем главы по социальным вопросам.

Александр Вовяков сменил на посту мэра Василия Сизикова, полномочия которого были прекращены по решению суда из-за выявленных нарушений антикоррупционного законодательства. Впрочем, спустя месяц после отставки экс-глава Серова был назначен управляющим представительства теплоснабжающей компании «Вертикаль» в городе. «Задача — стабильное обеспечение теплом населения»,— сказал тогда Василий Сизиков в разговоре с «Ъ-Урал».

Серов является крупнейшим городом Северного управленческого округа Свердловской области. По данным Свердловскстата, в муниципалитете на начало 2025 года проживало 97 536 человек, годом ранее — 97 976. Объем прогнозируемых доходов бюджета Серова на 2026 год составляет 5 млрд 902,1 млн руб., расходов — 6 млрд 028,4 млн руб.

