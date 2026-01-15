Мэр недосмотрел на отставку

Отставка мэра Серова Василия Сизикова в связи с утратой доверия признана законной. Свердловской областной суд подтвердил соответствующее решение Серовского районного суда. Поводом стало сокрытие мэром информации о ряде сделок в декларациях о доходах. Василий Сизиков на суде признал, что «недосмотрел» выявленные нарушения в документах, а представитель губернатора Свердловской области Дениса Паслера заявил об отсутствии умысла у главы скрывать сведения.



В начале заседания суд напомнил о выявленных прокуратурой неполных сведений в декорациях о доходах мэра Серова Василия Сизикова за 2020-2023 годы. По данным надзорного ведомства, он не указал наличие финансовых обязательств перед компанией «Ек-Строй», с которой в апреле 2020 года заключил договор на завершение работ по строительству дома за 5,5 млн руб. Кроме того, в 2021 году градоначальник не сообщил о получении 6,5 млн руб. за продажу дома, земельного участка в селе Каменка (Тюменская область) и строительных материалов.

Заинтересовало надзорное ведомство и сделка по приобретению главой Серова квартиры за 26,3 млн руб. и двух машиномест по 2,2 млн руб. каждое у застройщика «Брусника».

В 2023 году он вместе с матерью перевел девелоперу 9,5 млн руб., но затем договор был расторгнут. Происхождение 5,5 млн руб. из этой суммы показалось прокуратуре сомнительным: Василий Сизиков не декларировал соответствующий доход за 2023 год, а у его матери такая «финансовая возможность отсутствует».

Отставку Василия Сизикова в марте инициировал городской прокурор Антон Купцов. Сначала он обратился в местную думу, но депутаты отклонили его требование уволить мэра из-за сокрытия информации о ряде сделок в декларациях о доходах. Тогда прокурор подал заявление в Серовский районный суд, который в сентябре признал незаконным решение представительного органа об отказе отправлять в отставку мэра и досрочно прекратил полномочия градоначальника «в связи с утратой доверия». Вскоре Антон Купцов был назначен заместителем прокурора Свердловской области.

Дума Серова, Василий Сизиков и губернатор Денис Паслер решили обжаловать решение суда первой инстанции.

Василий Сизиков лично приехал в Свердловский областной суд, где подчеркнул, что рассчитался с «Ек-Строем» за строительство дома в июле 2023 года, в связи с чем к моменту подачи декларации в начале 2024-го у него не было обязательства перед компанией. «Мы каждый раз консультировались с кадровым отделом и с департаментом противодействия коррупции Свердловской области»,— пояснил градоначальник.

Мэр добавил, что в 2015 году после переезда из Тюменской области на Средний Урал он подарил дом с участком в Каменке матери, так как не успевал следить за ними. «Мама какие-то функции выполняла, но в 2021 году решили продать, потому что ей 81 год, стало достаточно тяжело следить за домом и участком»,— пояснил глава Серова. Василий Сизиков заверил, что владеет всеми расписками о продаже дома с участком за 4,5 млн руб. и строительных материалов за 1,5 млн руб. «Мама отдала эти средства мне. Исходя из своего опыта, с каждым годом в Серове увеличивается количество мошенничества. Мама пожилая, она передала деньги мне на хранение»,— подчеркнул мэр.

По словам Василия Сизикова, о покупке «небольшой квартиры у "Брусники"» он задумался в 2023 году в связи с «возможным переездом в Екатеринбург в правительство, либо в министерство строительства».

«До занятия должности главы Серова я работал заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, у меня большой опыт, за свою жизнь я построил и отремонтировал 1,2 тыс. объектов. Рассматривался вопрос о моем назначении»,— отметил он.

Градоначальник добавил, что направил застройщику 4 млн руб. из средств, взятых в кредит, из собственных накоплений и с продажи транспортных средств. «Понимая, что денег недостаточно, я переговорил с матерью, на нее перешел договор, и она перечисляла средства с продажи земельного участка и дома в Тюменской области. В июле 2023-го мне предложили пойти на второй срок главы Серова, и необходимость в приобретении квартиры отпала»,— пояснил мэр.

Как рассказал Василий Сизиков, его мать написала заявление о расторжении договора, в связи с чем «Брусника» перечислила ей все ранее направленные средства. «Она мне вернула мою часть, и свою также отдала на хранение. Из этих денег я рассчитался в июле с "Ек-Строем" за строительство дома. Я не приобрел ни квартиру, ни транспортных средств, я не заработал ни копейки, мне вернулись те же средства в полном объеме»,— заверил он.

В конце выступления глава Серова признал, что мог «что-то недосмотреть» из-за частых изменений в порядке предоставления декларации о доходах.

«Для нас проводят учебу, но появляется много новых документов. Заведомо не указывать доходы у меня помыслов не было»,— подчеркнул он и призвал отменить решение суда первой инстанции.

Представитель губернатора Сергей Кострицкий отметил, что Серовский районный суд принимал решение с опорой на ст. 13.1 федерального закона «О противодействии коррупции», которая предусматривает лишение полномочий из-за «умышленного недонесения сведений о доходах, расходах, либо предоставления недостоверных данных».

«Ни проверкой прокуратуры, ни проверкой департамента противодействия коррупции, ни судом первой инстанции не установлена умышленность действия»,— подчеркнул господин Кострицкий.

Рассмотрев доводы сторон, судья Иван Антропов оставил решение Серовского районного суда без изменения. Василий Сизиков по итогам заседания отказался комментировать журналистам отношение к решению областного суда.

Как рассказал «Ъ-Урал» источник в правительстве Свердловской области, отставка Василия Сизикова является «плохим событием для Серова». «От управления отстранен хороший глава. Скоро Денис Паслер организует работу комиссии по рассмотрению кандидатур на пост главы, они должны быть представлены губернатору субъектами выдвижения не позднее 60 календарных дней с момента отставки. За это время и будет определен кандидат, выдвинутый "Единой Россией"»,— пояснил собеседник.

