Экс-мэр Серова стал управляющим «Вертикали» после отставки из-за утраты доверия

Бывший мэр Серова (Свердловская область) Василий Сизиков назначен управляющим представительства теплоснабжающей компании «Вертикаль» в городе, рассказал «Ъ-Урал» сам экс-градоначальник. «Задача — стабильное обеспечение теплом населения»,— подчеркнул он. Ранее, в декабре 2025 года, прокуратура внесло представление об устранении нарушений закона руководителю «Вертикали» после аварии на котельной, из-за которой без теплоснабжения остались свыше 16,8 тыс. жителей Серова. На тот момент мэру Василию Сизикову объявили предостережение из-за ненадлежащей организации теплоснабжения в городе. Позже было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Василий Сизиков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Компания «Вертикаль» была создана в 2007 году, с 2014 года является крупнейшим поставщиком тепловой энергии на территории Серова. По данным сервиса kartoteka.ru, выручка организации в 2024 году составила 1 млрд руб., чистая прибыль 23,6 млн руб.

Василий Сизиков возглавлял Серов с августа 2018 года по январь 2026 года. В прошлом месяце Свердловский областной суд утвердил отставку мэра в связи с утратой доверия. Увольнение градоначальника инициировал городской прокурор Антон Купцов, который после решения Серовского районного суда об отставке был назначен заместителем прокурора Свердловской области.

В ходе проверок надзорное ведомство выявило, что мэр не указал наличие финансовых обязательств перед компанией «Ек-Строй», с которой в апреле 2020 года заключил договор на завершение работ по строительству дома за 5,5 млн руб. Кроме того, в 2021 году градоначальник не сообщил о получении 6,5 млн руб. за продажу дома, земельного участка в селе Каменка (Тюменская область) и строительных материалов. Заинтересовало надзорное ведомство и сделка по приобретению главой Серова квартиры за 26,3 млн руб. и двух машиномест по 2,2 млн руб. каждое у застройщика «Брусника». В 2023 году он вместе с матерью перевел девелоперу 9,5 млн руб., но затем договор был расторгнут. Происхождение 5,5 млн руб. из этой суммы показалось прокуратуре сомнительным: Василий Сизиков не декларировал соответствующий доход за 2023 год, а у его матери такая «финансовая возможность отсутствует».

Василий Сизиков на суде признал, что «недосмотрел» выявленные нарушения в документах, а представитель губернатора Свердловской области Дениса Паслера заявил об отсутствии умысла у главы скрывать сведения. Рассмотрев доводы сторон, судья Иван Антропов оставил решение Серовского районного суда без изменения.

После решения суда врио мэра Серова был назначен заместитель градоначальника Александр Вовяков. Источник «Ъ-Урал» в правительстве региона отмечал, что увольнение Василия Сизикова является «плохим событием» для города. «Скоро Денис Паслер организует работу комиссии по рассмотрению кандидатур на пост главы, они должны быть представлены губернатору субъектами выдвижения не позднее 60 календарных дней с момента отставки. За это время и будет определен кандидат, выдвинутый "Единой Россией"»,— пояснил собеседник.

Василий Алексеев