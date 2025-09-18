Суд отправил в отставку мэра Серова Василия Сизикова

Серовский районный суд удовлетворил требования городского прокуратора и досрочно прекратил полномочия главы Серова Василия Сизикова в связи с утратой доверия, сообщили «Ъ-Урал» в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. «Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме при подачи апелляционной жалобы»,— добавили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Сизиков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Василий Сизиков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прокурор Серова Антон Купцов потребовал местную гордуму отправить в отставку Василия Сизикова в связи с утратой доверия в марте 2025 года. Источник «Ъ-Урал» в свердловском правительстве отмечал, что поводом послужили «неточности» в декларациях о доходах мэра. В апреле депутаты большинством голосов отклонили представление прокурора о досрочном прекращении полномочий градоначальника. Василий Сизиков тогда подчеркнул, что ему «было бы приятно продолжить дальше работать».

«Представление есть, оно имеет место быть. Меня специальный департамент, который при правительстве есть, он меня проверил. Я предоставил полный пакет документов, который запросили. Они сделали определенный вывод»,— рассказал он местному изданию «Глобус».

В сентябре суд признал незаконным решение гордумы об отказе отправлять в отставку мэра в связи с утратой доверия.

Василий Сизизиков был утвержден главой Серова в 2018 году, в 2023-ем депутаты местной думы переизбрали его на второй срок. Ранее, с 2014 года, он работал заместителем директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», с 2015 года — первым заместителем главы администрации Верхотурья (Свердловская область), с 2016 года — сити-менеджером муниципалитета, с 2017 года — заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Василий Алексеев