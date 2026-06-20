СК опубликовал кадры с места нападения в ТЦ Краснодара, где погибла женщина

Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия в торговом центре West Mall в Краснодаре, где 19-летний парень с ножом напал на посетителей. Жертвой нападения стала женщина, еще пять человек пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Все раненые доставлены в городские и краевые больницы. По данным медиков, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На месте продолжают работать следователи и криминалисты краснодарского управления СКР.

«В ходе осмотра изымаются предметы, имеющие значение для следствия, а также видео с камер наблюдения», — говорится в сообщении ведомства.

О мотивах случившегося пока не сообщается.

Наталья Решетняк