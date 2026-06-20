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Краснодарский ТЦ West Mall закрыт после нападения на посетителей

Краснодарский торговый центр West Mall, где днем 20 июня произошло нападение на посетителей, закрыт до неопределенного времени. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сигнал о неадекватном поведении молодого человека поступил в полицию около 14:00. Злоумышленник нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе сотруднику охраны ТЦ. По предварительным данным, одна женщина скончалась по пути в больницу. Также нападавший бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра, в результате чего сработала пожарная сигнализация .

По факту произошедшего Следственным комитетом России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство . Подозреваемый — местный житель 2007 года рождения — задержан на месте. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза .

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку.

Наталья Решетняк

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