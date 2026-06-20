Главные новости за 20 июня. Ростов-на-Дону и область

В мае 2026 года Ростовская область расположилась на седьмой строчке рейтинга регионов по общей площади частных домов, возводимых в сегменте ИЖС с использованием эскроу-счетов.

В Ростове-на-Дону предстанет перед судом предстанут 63-летний местный житель и пятеро его соучастников в возрасте от 36 до 54 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Участие в деятельности экстремистской организации» и ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц».

До 2028 года в Ростовской области планируют открыть дополнительные школы креативных индустрий в Ростове-на-Дону и Целинском районе. На реализацию проектов направлено 90 млн руб.

После проверки прокуратуры Кировского района Ростова-на-Дону медсестрам одной из больниц выплатили положенные надбавки на 1 млн руб.

ФГУП «Росморпорт» объявило торги на классификационный ремонт в объеме очередного освидетельствования дизель-электрического ледокола «Капитан Чудинов». Начальная (максимальная) цена договора составляет 150 млн рублей.

Полузащитник Хорен Байрамян покинул ФК «Ростов» после 15 лет выступлений за дончан, перейдя в «Урал» из Екатеринбурга.