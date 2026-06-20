Шестерых жителей Ростова обвинили в экстремизме

В Ростове-на-Дону перед судом 63-летний местный житель, а также пятеро его соучастников в возрасте от 36 до 54 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Участие в деятельности экстремистской организации» и ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в 2022 году фигурант с тремя подельниками вступил в ряды запрещенной в России экстремистской организации.

«В рамках преступной деятельности злоумышленники систематически организовывали собрания, в ходе которых пропагандировали негативное отношение и вражду к представителям иных аналогичных организаций», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, фигурантам вменяется нападение на человека в районе 16-й Линии в Ростове.

Все обвиняемые заключены под стражу.

Наталья Белоштейн